Ad Alessio Dionisi la ''Briglia d'Oro 2021'', il premio dell'AIAC Siena

Il giovane tecnico toscano, oggi allenatore del Sassuolo, sarà premiato per aver condotto l’Empoli in serie A

A distanza di due anni e mezzo dall’ultimo appuntamento della manifestazione torna la “Briglia d’Oro 2021”, l’evento calcistico annuale promosso dall’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) Siena, giunto quest'anno alla sua XXVIII edizione.Un fil rouge unisce idealmente gli ultimi due appuntamenti della manifestazione calcistica senese: il massimo riconoscimento di quest’anno andrà, infatti, all’allenatore toscano oggi tecnico del Sassuolo Calcio Alessio Dionisi, che nell’edizione del 2019 aveva ricevuto un “Premio speciale” per i risultati conseguiti al suo primo anno su una panchina professionistica. Tale premio si è rivelato di buon auspicio e il giovane tecnico, nel maggio 2021, ha condotto l’Empoli in serie A, guadagnando la promozione con due giornate d’anticipo.Dionisi, allenatore della nostra provincia di Siena, è nato ad Abbadia San Salvatore ed è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'US Pianese, per trasferirsi successivamente all'AC Siena.La “Briglia d’Oro 2021” si terrà giovedì 11 novembre presso l’elegante location che ormai da molti anni ospita la manifestazione, l’Hotel Garden di Siena. La cena è aperta al pubblico (dietro esibizione di apposito green pass e nel rispetto di tutte le normative anti Covid-19). Per prenotare la cena, è possibile scrivere alla mail info@aiacsiena.it o chiamare il numero 3804304698.Per ulteriori informazioni sugli eventi e le attività formative e di aggiornamento promosse dall’AIAC Siena, si può visitare la pagina web http://www.aiacsiena.it