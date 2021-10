Siena-Virtus Entella, 24 convocati da Gilardino: ''Dobbiamo stringere i denti''

Il tecnico Alberto Gilardino, ha convocato 24 giocatori per la partita di domani, sabato 16 ottobre alle 17.30, in programma allo stadio "Artemio Franchi" contro la Virtus Entella e valida per la nona giornata del Campionato di calcio di Serie C.



Al termine della seduta di rifinitura, svolta a Castellina Scalo, l'allenatore bianconero ha tenuto la consueta conferenza stampa in vista della gara: "Ho chiesto alla squadra di lavorare al massimo, con grande concentrazione ed entusiasmo come hanno sempre fatto fino ad oggi e loro mi hanno risposto in modo egregio - ha detto Gilardino -. Le sensazioni provate in settimane sono molto positive. Dobbiamo affrontare una squadra molto quadrata e lo dovremo fare nonostante qualche défaillance dovuta ad alcuni giocatori acciaccati. Siamo chiamati a stringere i denti, ma sono fiduciosi per chi scenderà in campo e per chi lo farà a gara in corso. Il cambio di modulo? Fa parte di un percorso, ho giocatori che si sanno adattare. La prima mezz’ora di Fermo ci ha dimostrato che possiamo continuare a lavorare su questa strada".



I 22 convocati per la sfida di domani



Portieri

Ivan Lanni, Federico Mataloni, Matteo Marocco.



Difensori

Leonardo Terigi, Luca Milesi, Ricardo Farcas, Niccolò Marcellusi, Christian Mora, Claudio Terzi, Lorenzo Zaccone, Andrea Morosi.



Centrocampisti

Alberto Acquadro, Tommaso Bianchi, Cassio Cardoselli, Tofol Montiel, Salvatore Pezzella.



Attaccanti

Ottar Magnus Karlsson, Ignacio Lores Varela, Stefano Guberti, Alberto Paloschi, Giordano Conti, Lorenzo Peresin, Giuseppe Caccavallo, Francesco Disanto.