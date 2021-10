Il Siena supera la Virtus Entella con una rete su calcio di rigore

ACN SIENA 1904-VIRTUS ENTELLA 1-0 (0-0)

Risultati 9ª giornata Serie C - girone B

Classifica

Nella 9ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone B giocata oggi, sabato 16 ottobre, allo stadio "Artemio Franchi", il Siena supera 1-0 la Virtus Entella con una rete di Varela su calcio di rigore.Dopo una mezz'ora senza sussulti, la partita si anima al 32' con una rete degli ospiti, realizzata da Capello, che viene però annullata per fuorigioco. Passano solo due minuti e sempre Capello ha un'occasionissima per portare in vantaggio l'Entella che solo una prodezza dell'estremo difensore della Robur, Milesi, riesce a vanificare. Al 40' occasione Siena con Cardoselli che però non riesce a colpire una preziosa palla gol.Al 9' della ripresa rete annullata ai bianconeri: dal fondo Cardoselli in acrobazia rimette palla al centro, Terzi realizza di testa, ma il guardalinee segnala l'uscita del pallone dalla linea di fondo. La Robur preme alla ricerca della rete e ci va vicino al 18' con Disanto che, a botta quasi sicura, si vede deviare il tiro dal portiere biancoceleste. Al 32' pericolo per i bianconeri su azione di contropiede: fortunatamente il tiro di Dessena termina alto. Dopo una ghiotta occasione per Karlsson, arriva la svolta della gara. L'arbitro assegna un calcio di rigore al Siena per un fallo in area su Varela. E' lo stesso uruguaiano che va sul dischetto e trasforma per la rete che decide la partita. Prima del termine Disanto fallisce il raddoppio per pochissimo e la gara finisce 1-0, con la quarta vittoria in campionato per i bianconeri.Con il risultato di oggi, la squadra di Alberto Gilardino sale a quota- quarta in classifica in coppia con il Pescara - con un bilancio divittorie,pareggi esconfitta.Il prossimo turno vedrà i bianconeri impegnati in trasferta, martedì 19 ottobre alle 14.30, allo stadio "Enrico Rocchi", contro la Viterbese.(3-5-2): Lanni; Milesi, Terzi, Terigi (83’ Farcas); Mora, Bianchi (69′ Acquadro), Pezzella, Cardoselli (61′ Marcellusi), Disanto; Varela, Guberti (61′ Karlsson). A disp.: Mataloni, Caccavallo, Montiel, Zaccone, Marocco, Morosi, Peresin, Conti. All.: Gilardino.(4-3-1-2): Paroni; Cleur (57′ Di Cosmo), Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena (84’ Merkaj), Paolucci, Karic; Schenetti; Capello (57′ Morosini), Lescano (69′ Magrassi). A disp.: Borra, Bruno, Alesso, Lipani, Macca, Meazzi. All.: Volpe.Vis Pesaro-CesenaCarrarese-PistoieseGrosseto-ReggianaModena-ViterbeseOlbia-ImolesePontedera-LuccheseAncona Matelica-MontevarchiPescara-FermanaSiena-Virtus EntellaTeramo-GubbioReggiana 21 punti; Ancona Matelica 19; Cesena 18;e Pescara 16; Modena 15; Imolese, Gubbio e Carrarese 14; Vis Pesaro 13; Pontedera e Virtus Entella 11; Teramo, Lucchese, Olbia e Montevarchi 10; Grosseto 8; Fermana e Pistoiese 5; Viterbese 3.