Calcio Serie D - Vincono Poggibonsi e Pianese, pareggio per il Badesse

PIANESE-UNIPOMEZIA 4-2 (2-2)

POGGIBONSI-TRESTINA 1-0 (1-0)

SCANDICCI-LORNANO BADESSE 0-0

Risultati 5ª giornata Serie D - girone E

Classifica

Nella 5ª giornata del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, domenica 17 ottobre, vittoria del Poggibonsi sul Trestina per 1-0 e della Pianese contro l'UniPomezia per 4-2. Pareggia 0-0 il Lornano Badesse a Scandicci.Ritorno alla vittoria per la Pianese che sul campo di casa supera la UniPomezia con il risultato di 4-2. Doppio vantaggio per la Pianese: al 2' e all'11' con una doppietta di Convitto. La gara sembra tutta in discesa ma prima Alfonso al 22' e poi De Iulis al 30' riportano gli ospiti - fanalino di coda del campionato - in parità. Nella ripresa, Ambrogio al 27' e poi, Palma al 4' di recupero, danno la vittoria alle zebrette con il risultato di 4-2.Seconda vittoria consecutiva per il Poggibonsi contro il Trestina. La rete della vittoria dei giallorossi la realizza Riccobono al 9' del primo tempo su calcio di rigore, assegnato dall'arbitro per un fallo in area. Da segnalare due traverse e un palo colpiti dagli ospiti.Dopo la prima vittoria in campionato della scorsa settimana, il Lornano Badesse ottiene un pareggio a Scandicci. La partita termina a reti inviolate.La classifica vede lasalire a quotacon 3 vittorie e 2 pareggi, ilsi porta a(3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), mentre il(1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta) sale apunti.Arezzo-FolignoCannara-FlaminiaPianese-UniPomeziaPoggibonsi-TrestinaPro Livorno-RietiSan Donato Tavarnelle-Follonica GavorranoSangiovannese-CascinaScandicci-Lornano BadesseTiferno Lerchi-MontespaccatoSan Donato Tavarnelle e Arezzo 13 punti;11; Follonica Gavorrano e10; Tiferno Lerchi 9; Montespaccato e Scandicci 8; Cascina e6; Cannara, Rieti e Pro Livorno 5; Trestina 4; Flaminia e Sangiovannese 2; Foligno e UniPomezia 1.