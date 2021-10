Virterbese-Siena, 23 convocati da Gilardino

Il tecnico Alberto Gilardino, ha convocato 23 giocatori per la partita di domani, martedì 19 ottobre alle 14.30, in programma allo stadio "Enrico Rocchi" contro la Viterbese e valida per la decima giornata del Campionato di calcio di Serie C.



I 23 convocati per la sfida di domani



Portieri

Ivan Lanni, Federico Mataloni, Matteo Marocco.



Difensori

Luca Milesi, Ricardo Farcas, Niccolò Marcellusi, Christian Mora, Claudio Terzi, Lorenzo Zaccone, Andrea Morosi, Matteo Darini.



Centrocampisti

Alberto Acquadro, Tommaso Bianchi, Cassio Cardoselli, Tofol Montiel, Salvatore Pezzella.



Attaccanti

Ottar Magnus Karlsson, Ignacio Lores Varela, Stefano Guberti, Giordano Conti, Lorenzo Peresin, Giuseppe Caccavallo, Francesco Disanto.