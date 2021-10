A Viterbo il Siena subisce la seconda sconfitta di campionato

VITERBESE-ACN SIENA 1904 2-0 (0-0)

Risultati 10ª giornata Serie C - girone B

Classifica provvisoria

Nella 10ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone B giocata oggi, martedì 19 ottobre, allo stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo, il Siena viene superato dalla Viterbese - ex fanalino di coda del campionato - con il risultato di 2-0.Dopo un primo tempo senza sussulti, nella ripresa subito a segno i padroni di casa dopo 4 minuti con Murilo. Al 37' arriva la rete del raddoppio della Viterbese con Volpicelli. Finisce 2-0 per i gialloblù con la seconda sconfitta della Robur in campionato.Con il risultato di oggi, la squadra di Alberto Gilardino rimane ferma a quotacon un bilancio divittorie,pareggi esconfitte.Il prossimo turno vedrà i bianconeri impegnati, sabato 23 ottobre alle 17.30, allo stadio "Artemio Franchi", contro il Pescara.(3-5-2): Daga; D’Ambrosio, Martinelli, Van Der Velden; Pavlev, Calcagni, Megelaitis, Alberico (66′ Errico), Urso; Volpicelli (83’ Simonelli), Murilo (72′ Capanni). A disp.: Bisogno, D’Uffizi, Volpe, Ricchi, Natale, Zanon, Marenco, Tassi. All.: Raffaele.(3-5-2): Lanni; Milesi, Terzi, Farcas; Mora (60′ Guberti), Acquadro, (60′ Caccavallo) Pezzella, Bianchi (77’ Montiel), Disanto; Varela, Karlsson. A disp. Mataloni, Marocco, Zaccone, Marcellusi, Morosi, Peresin, Darini, Conti. All. Gilardino.Viterbese-SienaMontevarchi-Olbia (si gioca alle 17.30)Gubbio-Carrarese (si gioca alle 18.30)Cesena-Pontedera (si gioca alle 21)Pescara-Modena (si gioca alle 21)Fermana-Lucchese (si gioca alle 21)Grosseto-Teramo (si gioca alle 21)Imolese-Pistoiese (si gioca alle 21)Reggiana-Ancona Matelica (si gioca alle 21)Virtus Entella-Vis Pesaro (si gioca alle 21)Reggiana 21 punti; Ancona Matelica 19; Cesena 18;e Pescara 16; Modena 15; Imolese, Gubbio e Carrarese 14; Vis Pesaro 13; Pontedera e Virtus Entella 11; Teramo, Lucchese, Olbia e Montevarchi 10; Grosseto 8; Viterbese 6, Fermana e Pistoiese 5.