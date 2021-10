Il Siena in dieci per un'ora pareggia contro il Pescara

ACN SIENA 1904-PESCARA 1-1 (1-0)

Risultati 11ª giornata Serie C - girone B

Classifica provvisoria

Nell'11ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone B giocata oggi, sabato 23 ottobre, allo stadio "Artemio Franchii" di Siena, la Robur ottiene un pareggio per 1-1 contro il Pescara giocando per un'ora con un uomo in meno.Dopo che al 37' viene annullata ai bianconeri una rete di testa di Varela per fuorigioco, la Robur rimane in dieci per la doppia ammonizione, e la conseguente espulsione, di Mora. Nel finale di tempo preme comunque il Siena che dopo un paio di occasioni passa in vantaggio, in inferiorità numerica, con Pezzella al 47'.Nella ripresa arriva dopo soli 2' il pareggio per il Pescara con un colpo di testa di Ferrara. Il Siena non cede e anzi si rende ancora pericoloso nel prosieguo di gara. Al 2' di recupero una grandissima parata di Lanni salva il risultato e la gara che termina così sull'1-1.Con il risultato di oggi, la squadra di Alberto Gilardino sale a quotacon un bilancio divittorie,pareggi esconfitte.Il prossimo turno vedrà i bianconeri impegnati in trasferta, lunedì 1° novembre alle 21.00, allo stadio "Pietro Barbetti", contro il Gubbio.Ancona Matelica-FermanaImolese-GrossetoLucchese-ViterbeseSiena-PescaraTeramo-CesenaVis Pesaro-GubbioOlbia-Modena (si gioca domenica alle 14.30)Carrarese-Virtus Entella (si gioca domenica alle 17.30)Pistoiese-Montevarchi (si gioca domenica alle 17.30)Pontedera-Reggiana (si gioca lunedì alle 20)Reggiana e Cesena 24 punti; Ancona Matelica 19; Imolese e Modena 18; Gubbio,, Pescara e Vis Pesaro 17; Lucchese e Carrarese 14: Olbia 13; Virtus Entella 12; Pontedera e Teramo 11; Montevarchi 10; Fermana e Grosseto 9; Viterbese e Pistoiese 6.