Gubbio-Siena, 23 giocatori convocati da Maddaloni: ''Contento del lavoro con i ragazzi''

L'allenatore del Siena, Massimiliano Maddaloni, ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani, lunedì 1° novermbe alle 21, che si terrà allo stadio ''Pietro Barbetti'' contro il Gubbio e valida per la 12ª giornata del campionato di calcio di Serie D.In conferenza stampa, l'allenatore del Siena è stato chiaro: “Sono molto contento del lavoro svolto in questa prima settimana, ho trovato un ambiente propositivo e sicuramente sto provando molta emozione in questa ripartenza. Lavoro con un gruppo di professionisti importante – ha detto Maddaloni - e mi sono limitato a dirgli che mi aspetto di vederli dare il massimo, di far emergere quelle qualità che per una serie di circostanze non sono ancora state espresse al cento per cento. Questo Siena può giocare con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1, ma spesso le soluzioni tattiche cambiano in base alle circostanze. Il Gubbio – ha proseguito il tecnico - è squadra tosta, che sa ribaltare le situazioni e pertanto servirà grande concentrazione. Abbiamo assenze pesanti, ma ho a disposizione giocatori di spessore che possono dare il loro contributo nei momenti di difficoltà”. Al termine della seduta di rifinitura il tecnico bianconero ha convocato 23 giocatori.PortieriIvan Lanni, Matteo Marocco, Federico MataloniDifensoriLuca Milesi, Ricardo Farcas, Niccolò Marcellusi, Lorenzo Zaccone, Matteo Darini, Diego Conson, Alessandro Favalli.CentrocampistiAlberto Acquadro, Cristiano Bani, Tommaso Bianchi, Cassio Cardoselli, Tofol Montiel, Salvatore Pezzella.AttaccantiOttar Magnus Karlsson, Ignacio Lores Varela, Stefano Guberti, Giordano Conti, Giuseppe Caccavallo, Francesco Disanto, Lorenzo Peresin.