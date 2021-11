La Robur vince a Gubbio

GUBBIO-ACN SIENA 1904 1-2 (0-1)

Risultati 12ª giornata Serie C - girone B

Classifica

Nella 12ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone B giocata oggi, lunedì 1° novembre, allo stadio "Pietro Barbetti" la Robur ritorna alla vittoria contro il Gubbio, sotto la guida nel neo tecnico Massimiliano Maddaloni con il risultato di 1-2.Dopo una prima mezz'ora sonnacchiosa, la Robur va in rete al 31' con con un gran tiro di Acquadro dal limite dell'area.Nella ripresa arriva il pareggio dei padroni di casa su un calcio di rigore assegnato dall'arbitro per un fallo in area di Bianchi. Sul dischetto va Cittadino che al 21' spiazza Lanni. Al 90' arriva la rete della vittoria bianconera con un colpo di testa di Milesi su azione di calcio d'angolo.Con il risultato di oggi, la squadra di Alberto Gilardino sale a quotacon un bilancio divittorie,pareggi esconfitte.Il prossimo turno vedrà i bianconeri impegnati allo stadio ''Artemio Franchi'', domenica 7 novembre alle 14.30, contro il Modena.(4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Bonini, Aurelio; Malaccari (46′ Fantacci), Cittadino, Bulevardi; Arena, Sarao (81’ Spalluto), Sainz Maza (59′ D’Amico). A disp: Elisei, Meneghetti, Formiconi, Francofonte, Migliorelli, Bontempi, D’Amico. Alle.: Torrente.(4-3-3): Lanni; Marcellusi (89’ Darini), Conson, Milesi, Favalli; Bianchi, Acquadro, Guberti (64′ Cardoselli); Caccavallo (83’ Pezzella), Karlsson (64′ Varela), Disanto. A disp: Mataloni, Farcas, Bani, Montiel, Zaccone, Marocco, Peresin, Conti. All.: Maddaloni.Viterbese-Ancona Matelica 2-2Cesena-Pistoiese 0-0Pescara-Olbia 1-0Fermana-Pontedera 1-0Grosseto-Vis Pesaro 1-1Modena-Carrarese 2-0Montevarchi-Teramo 9-1Virtus Entella-Imolese 2-0Reggiana-Lucchese 2-0Gubbio-Siena 1-2Reggiana 28 punti; Cesena 25; Modena 24;, Ancona-Matelica e Pescara 20; Imolese e Vis Pesaro 18; Gubbio 17; Virtus Entella 16; Carrarese 15: Lucchese 14; Olbia e Montevarchi 13; Fermana e Pontedera 12; Teramo 11; Pistoiese e Grosseto 10; viterbese 7.