Siena-Modena, 23 convocati da Maddaloni: ''Mi aspetto miglioramenti sulla gestione di gara''

Programma 13ª giornata Serie C - girone B

Classifica

L'allenatore del Siena, Massimiliano Maddaloni, ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani, domenica 7 novembre alle 14.30, in programma allo stadio ''Artemio Franchi'' contro il Modena e valida per la 13ª giornata del campionato di calcio di Serie D."Abbiamo preparato il match studiando i due moduli di gioco adottati dai nostri avversari – ha detto il mister Massimialiano Maddaloni – ma il lavoro è stato generale e non focalizzato su una sola alternativa. La nostra squadra sta bene, ho avuto buone risposte durante la settimana e sotto l’aspetto numerico abbiamo qualche scelta in più, ma si tratta comunque di giocatori al rientro da un infortunio. Bisognerà trovare la condizione prima di utilizzarli, in ogni modo averli con noi in rosa e possibilmente portarli in panchina ci dà un po’ di tranquillità in più. Contro il Modena mi aspetto dei miglioramenti sulla gestione della partita in particolar modo sulla fase di possesso. Dobbiamo raggiungere l’equilibrio sui tempi per mettere in difficoltà gli avversari. Varela? E’ sempre pronto, anche quando sta male. Ha tanta voglia di giocare, ha gioia di essere in campo, a Gubbio è entrato, ma non era al meglio. Adesso è recuperato".Claudio Terzi e Marco Meli hanno svolto un lavoro personalizzato e torneranno a disposizione la prossima settimana mentre Alberto Paloschi ha svolto una seduta differenziata e terapie. Al termine della seduta di rifinitura il tecnico bianconero ha convocato 23 giocatori.PortieriIvan Lanni, Federico MataloniDifensoriLuca Milesi, Ricardo Farcas, Niccolò Marcellusi, Christian Mora, Leonardo Terigi, Matteo Darini, Diego Conson, Alessandro Favalli.CentrocampistiAlberto Acquadro, Cristiano Bani, Tommaso Bianchi, Cassio Cardoselli, Tofol Montiel, Salvatore Pezzella.AttaccantiOttar Magnus Karlsson, Ignacio Lores Varela, Stefano Guberti, Giordano Conti, Giuseppe Caccavallo, Francesco Disanto, Lorenzo Peresin.Pontedera-Grosseto(giocata oggi)Ancona Matelica-Virtus EntellaImolese-GubbioLucchese-MontevarchiOlbia-CarraresePistoiese-ViterbeseSiena-ModenaTeramo-FermanaVis Pesaro-ReggianaCesena-Pescara (si gioca lunedì)Reggiana 28 punti; Cesena 25; Modena 24;, Ancona-Matelica e Pescara 20; Imolese e Vis Pesaro 18; Gubbio 17; Virtus Entella 16; Pontedera e Carrarese 15: Lucchese 14; Olbia e Montevarchi 13; Fermana 12; Teramo 11; Pistoiese e Grosseto 10; Viterbese 7.