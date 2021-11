Il Siena non riesce a fermare la corazzata Modena

ACN SIENA 1904-MODENA 1-2 (0-1)

Nella 13ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone B giocata oggi, domenica 7 novembre, allo stadio "Artemio Franchi" di Siena, la Robur viene sconfitta dal Modena con il risultato di 1-2.Al termine di un primo tempo senza grossi sussulti, arriva il vantaggio del Modena con Tremolada che al 42' si trova sui piedi un pallone da mandare praticamente solamente in porta.Inizia la ripresa e dopo soli 5 minuti raddoppiano per gli ospiti: cross di Mozzi e rete di Azzi tra le proteste dei bianconeri per un presunto fuorigioco. Il Siena accorcia subito con Disanto che, servito da Varela, mette al 10' in rete il pallone con un tiro sul secondo palo. Al 25' il Modena fallisce clamorosamente la rete dell'1-3 con Mosti che spara alto un gol già fatto. Finisce così 1-2 la seconda partita della gestione Maddaloni.Con il risultato di oggi, la squadra di Massimiliano Maddaloni rimane ferma a quotacon un bilancio divittorie,pareggi esconfitte.Il prossimo turno vedrà i bianconeri nuovamente impegnati allo stadio ''Artemio Franchi'', sabato 13 novembre alle 14.30, contro l'Olbia.(4-3-3): Lanni; Mora, Conson (87’ Cardoselli), Milesi (72′ Terigi), Favalli; Acquadro, Pezzella (56′ Montiel), Bianchi; Varela (87’ Karlsson), Guberti (56′ Caccavallo), Disanto. A disp.: Mataloni, Farcas, Bani, Marcellusi, Peresin, Darini, Conti. All.: Maddaloni.(4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Scarsella (80’ Baroni); Mosti (79′ Di Paola), Tremolada (66′ Duca); Azzi. A disp.: Narciso, Rabiu, Bonfanti, Maggioni, Castiglia, Crispino. All.: Tesser.ARBITRO: Michele Giordano di Novara (Fabrizio Giorgi di Legnano; Vincenzo Pedone di Reggio Calabria; IV uomo: Dario Duzel di Castelfranco Veneto).Pontedera-Grosseto(giocata ieri)Ancona Matelica-Virtus EntellaImolese-GubbioLucchese-MontevarchiOlbia-CarraresePistoiese-ViterbeseSiena-ModenaTeramo-FermanaVis Pesaro-ReggianaCesena-Pescara (si gioca lunedì)Reggiana 31 punti; Modena 27; Cesena 25;, Ancona Matelica e Pescara 20; Virtus Entella e Imolese 19; Vis Pesaro e Gubbio 18; Lucchese 17; Olbia 16; Pontedera e Carrarese 15; Teramo 14; Pistoiese e Montevarchi 13; Fermana 12: Grosseto 10; Viterbese 7.