Siena-Olbia, 23 convocati da Maddaloni: ''Dobbiamo rialzarci subito''

Programma 14ª giornata Serie C - girone B

Classifica

L'allenatore del Siena, Massimiliano Maddaloni, ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani, sabato 13 novembre alle 14.30, in programma allo stadio ''Artemio Franchi'' contro l'Olbia e valida per la 14ª giornata del campionato di calcio di Serie D.“Affronteremo una squadra molto determinata e che gioca un buon calcio con diversi giovani interessanti ed alcuni esperti che hanno messo in difficoltà le migliori squadre del campionato. Noi dobbiamo rialzarci subito – ha detto il tecnico del Siena al termine della seduta di rifinitura tenuta questa mattina allo stadio "Bertoni" dell'Acquacalda – e durante la settimana abbiamo lavorato molto su diverse soluzioni di attacco e di difesa. Un giocatore come Paloschi ci manca, per questo l'attività dei giorni scorsi è stata incentrata sulle alternative tattiche. Sto allenando un gruppo di ragazzi che ha voglia di crescere, mettersi in mostra e sa che può dare di più. Personalmente parlo molto con loro, per far crescere l'autostima e creare un processo lineare al fine di razionalizzare meglio la gestione della partita. Le due gare già giocate insieme sono state importanti per portare avanti questa filosofia e affrontare il proseguo della stagione. La visita di Marcello Lippi? Mi ha fatto molto piacere – ha concluso Maddaloni – soprattutto sentirsi dire tante belle parole dall'allenatore campione del mondo e con il quale ho collaborato per otto anni”.PortieriIvan Lanni, Federico MataloniDifensoriLuca Milesi, Claudio Terzi, Niccolò Marcellusi, Christian Mora, Leonardo Terigi, Matteo Darini, Diego Conson, Alessandro Favalli.CentrocampistiAlberto Acquadro, Cristiano Bani, Tommaso Bianchi, Cassio Cardoselli, Tofol Montiel, Salvatore Pezzella, Marco Meli.AttaccantiOttar Magnus Karlsson, Ignacio Lores Varela, Stefano Guberti, Giordano Conti, Giuseppe Caccavallo, Francesco Disanto.Siena-OlbiaViterbese-PontederaCarrarese-Ancona MatelicaPescara-TeramoGubbio-LuccheseFermana-PistoieseModena-Vis PesaroReggiana-CesenaMontevarchi-ImoleseVirtus Entella-GrossetoReggiana 31 punti; Cesena 28; Modena 27;, Ancona Matelica e Pescara 20; Virtus Entella e Imolese 19: Vis Pesaro e Gubbio 18; Lucchese 17; Olbia 16; Pontedera e Carrarese 15; Teramo 14; Pistoiese e Montevarchi 13; Fermana 12; Grosseto 10; Viterbese 7.