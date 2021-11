Il Siena supera l'Olbia al 90' dopo essere stato in vantaggio di due reti

ACN SIENA 1904-OLBIA 3-2 (0-0)

Risultati 14ª giornata Serie C - girone B

Classifica provvisoria

Nella 14ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone B giocata oggi, sabato 13 novembre, allo stadio "Artemio Franchi" di Siena, la Robur supera l'Olbia con il risultato di 3-2.Dopo un primo tempo concluso a reti inviolate e senza grandi occasioni da entrambe le parti, nella ripresa il Siena sblocca subito il risultato con Disanto che al 4' supera il portiere ospite. Passano soli 2 minuti e i bianconeri raddoppiano con rete di Caccavallo. Al 12' accorcia le distanze l'Olbia con Brignani su azione d'angolo e al 23' arriva il pareggio dei sardi con rete di Udoh. La vittoria del Siena arriva al 90' con un tiro di Karlsson da centro area che supera Van Der Want mettendo il sigillo sulla gara.Con il risultato di oggi, la squadra di Massimiliano Maddaloni sale a quotacon un bilancio divittorie,pareggi esconfitte.Il prossimo turno vedrà i bianconeri impegnati allo stadio ''Porta Elisa'' di Lucca, domenica 21 novembre alle 17.30, contro la Lucchese.(4-3-3): Lanni; Mora (69′ Marcellusi), Terzi, Terigi, Favalli; Cardoselli (79’ Guberti), Pezzella, Bianchi (69′ Acquadro); Caccavallo (91’ Conson), Varela (79’ Karlsson), Disanto. A disposizione: Mataloni, Milesi, Bani, Montiel, Meli, Darini, Conti. Allenatore: Maddaloni.(4-3-1-2): Van Der Want; Pisano (62′ Pinna S.), Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, Giandonato (77’ La Rosa), Chierico (77’ Occhioni); Biancu (71′ Palesi); Ragatzu, Mancini (62′ Udoh). A disposizione: Barone, Renault, Boccia, Demarcus, Belloni. Allenatore: Canzi.Siena-OlbiaViterbese-PontederaCarrarese-Ancona MatelicaPescara-Teramo (si gioca alle 17.30)Gubbio-Lucchese (si gioca alle 17.30)Fermana-Pistoiese (si gioca domani alle 14.30)Modena-Vis Pesaro (si gioca domani alle 14.30)Reggiana-Cesena (si gioca domani alle 14.30)Montevarchi-Imolese (si gioca domani alle 17.30)Virtus Entella-Grosseto (si gioca domani alle 17.30)Reggiana 31 punti; Cesena 28; Modena 27;23; Ancona Matelica 21; Pescara 20; Virtus Entella e Imolese 19; Vis Pesaro, Gubbio e Pontedera 18; Lucchese 17; Olbia e Carrarese 16; Teramo 14; Pistoiese e Montevarchi 13; Fermana 12; Grosseto 10; Viterbese 7.