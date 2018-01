Il Siena supera l'Entella in amichevole

ROBUR SIENA-VIRTUS ENTELLA 2-1 (0-0)

In attesa della 22ª giornata del campionato di calcio di Serie C che si disputerà sabato 20 gennaio, alle ore 14.30, allo stadio ''Bruno Nespoli'' di Olbia contro l'Arzachena, la Robur Siena ha superato questa sera in amichevole l'Entella (squadra di serie B) allo stadio "Artemio Franchi" con il risultato di 2-1.Le reti tutte nella ripresa: all'11 Diaw trasforma un calcio di rigore comminato dall'arbitro per un fallo di Rondanini su Mota Carvalho; il pareggio dei bianconeri arriva al 35' sempre su calcio di rigore realizzato da Cruciani e decretato per un fallo di mano in area di Pellizzer; la rete del definitivo 2-1 è opera di Panariello che colpisce di testa un cross da calcio d'angolo di Cruciani.“E’ stata una partita che ci ha permesso di prenderci la soddisfazione di battere una squadra di serie B, ma lascia il tempo che trova - ha commentato mister Mignani al termine della gara -. Era importante, dopo questa settimana di lavoro, mettere nelle gambe almeno 45 minuti di partita per ciascuno, è andata bene, è stata una sgambata e sono stato attento soprattutto all’aspetto e alla condizione fisica. Abbiamo ripreso le nostre sedute di forza e di lavoro aereobico, unite a quelle tecnico-tattiche, dando continuità al lavoro che abbiamo fatto in precedenza: la prossima settimana cercheremo di perfezionare il lavoro della scorsa settimana. Il mercato? Non mi infastidisce, credo che la squadra abbia una sua fisionomia e filosofia di gioco, non credo che valga la pena ribaltarla, se ci fosse la possibilità di migliorarla ci proveremo, è un gruppo che ha dimostrato valori di un certo livello e bisogna stare attenti a non alterare gli equilibri”.(primo tempo): Crisanto, Rondanini, Sbraga, D’Ambrosio, Mahrous, Bulevardi, Gerli, Vassallo, Guberti, Neglia, Marotta. All. Mignani.ROBUR SIENA (secondo tempo): Pane, Rondanini (32’st Nassi), Panariello, Terigi, Mahrous (43’st Cecconi), Guerri, Damian, Cristiani, Cruciani, Campagnacci, Emmausso. All. Mignani.(primo tempo): Iacobucci, De Santis, Belli, Ceccarelli, Benedetti, Ardizzone, La Mantia, Di Paola, Crimi, Currarino, Aramu. All. Aglietti.VIRTUS ENTELLA (secondo tempo):Paroni, De Santis, Zigrossi, Pellizzer, Cleur, Ardizzone (16’st Palermo), Di Paola (40’st Onisa), Currarino (40’st Basso), Mota Carvalho, Diaw, Aramu (25’st Petrovic). All. Aglietti.Arbitro: Simone Galipo’ (Firenze). Assistenti: Andrea Donato (Pistoia) e Marco Lencioni (Lucca).Marcatori: 11’st Diaw (rigore), 35’st Cruciani (rigore), 39’st Panariello