Claudio Santini è un nuovo attaccante della Robur. Classe 1992, Santini arriva in prestito dall’Ascoli fino al 30 giugno, e vanta in carriera 11 presenze in serie B e 138 presenze in serie C.Santini ha firmato il contratto che lo lega alla società bianconera questa mattina nella sede di via Banchi di Sopra insieme al vice presidente Federico Trani, ed è già a disposizione di mister Michele Mignani per l’allenamento in programma oggi a Colle di Val d’Elsa. Il nuovo attaccante bianconero vestirà la maglia numero 9.