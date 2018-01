Calcio Serie C, vittoria in terra sarda per il Siena contro l'Arzachena

ARZACHENA-ROBUR SIENA 1-2 (1-2)

Nella 22ª giornata del campionato di calcio di Serie C, giocata oggi, sabato 20 dicembre, allo stadio "Bruno Nespoli" di Olbia, la Robur Siena supera l'Arzachena con il risultato di 1-2.Dopo soli 2 minuti di gioco passano in vantaggio i padroni di casa su un errore di Rondanini che perde la palla nella trequarti ai danni di Curcio che supera Pane. Al 31' arriva il pareggio dei bianconeri su calcio d'angolo di Guberti deviato in rete da D'Ambrosio. Al 43' la rete del raddoppio della Robur la realizza Neglia che, scattato sul filo del fuorigioco su un lancio di Guberti, supera l'estremo difensore avversario dopo aver colpito il palo."Olbia è un campo amico, al di là della battuta sono contento perchè non era una partita facile e si è messa in un modo ancora più complicato dopo un minuto e mezzo - così mister Mignani al termine della gara -. La squadra comunque ha fatto un gran primo tempo, ha ribaltato la partita, avevamo il vento a favore ma abbiamo continuato a giocare razionalità, non concedendo occasioni all’Arzachena. Nella ripresa abbiamo gestito bene la palla anche se con il vento contro, creando i presupposti per chiudere la partita, rischiando nulla se non quell’occasione nel finale. Abbiamo meritato di vincere, non ci sono state tantissime occasioni ma soprattutto nel primo tempo potevamo fare più gol, nella ripresa gestendo meglio alcune situazioni potevamo chiuderla prima. Quello che abbiamo fatto fino ad oggi ci gratifica, è frutto del lavoro quotidiano dei ragazzi, dello staff e soprattutto della società. Guardiamo avanti, viviamo di settimana in settimana, pensiamo al recupero di Piacenza avendo la possibilità di fare punti quando gli altri stanno fermiDopo tre settimane di inattività, con questa vittoria la Robur sale a quota 40 punti con un bilancio di 12 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte nelle 20 partite disputate, al secondo posto insieme alla Viterbese Castrense (che ha una partita in più) e dietro al Livorno nettamente primo.Mercoledì 24 gennaio, alle ore 14.30, recupero della 18ª giornata di campionato con la trasferta a Piacenza.: Ruzittu, La Rosa (19’st Bonacquisti), Nuvoli, Curcio, Sanna, Peana, Casini, Trillo’ (31’st Cardore), Arboleda, Sbardella, Lisai (19’st Bertoldi). All. Giorico. A disp. Cancelli, Aiana, Taufer, Varricchio.: Pane, Rondanini, Sbraga, D’Ambrosio, Iapichino, Cristiani (42’st Panariello), Gerli, Vassallo (42’st Bulevardi), Guberti (33’st Damian), Neglia (19’st Santini), Marotta. All. Mignani. A disp. Rossi A., Crisanto, Terigi, Emmausso, Guerri, Mahrous, Cruciani, Cleur.Arbitro: Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto. Assistenti: Thomas Miniutti di Maniago e Mattia Segat di Pordenone.Marcatori: 2’pt Curcio, 31’pt D’Ambrosio, 43’pt NegliaAmmoniti: Sanna, Peana, D’Ambrosio