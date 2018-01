Calcio Serie C, nel recupero il Siena vince a Piacenza

PIACENZA-ROBUR SIENA 1-2 (0-0)

Nel recupero della 18ª giornata del campionato di calcio di Serie C, giocato oggi, mercoledì 24 gennaio, allo stadio "Leonardo Garilli", la Robur Siena supera il Piacenza con il risultato di 1-2.Dopo un noioso primo tempo, passa in vantaggio il Piacenza all'8' minuto della ripresa con una rete di Pergreffi. Il pareggio della Robur arriva al 30' con Rondanini che supera l'estremo difensore piacentino nel corso di una convulsa azione in area. Al 40' palo di Guberti su un tiro rasoterra: nella ribattuta Santini non trasforma a porta vuota. Nel recupero Santini realizza la prima rete in bianconero: spalle alla porta si gira e supera Fumagalli con un diagonale che sfiora il palo.Con la vittoria di oggi la Robur sale a quota 43 punti con un bilancio di 13 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte nelle 21 partite disputate, sola al secondo posto davanti alla Viterbese Castrense a 40 e dietro al Livorno nettamente primo con 50 punti all'attivo.Prossimo turno domenica 24 gennaio, alle ore 18.30, allo stadio ''Artemio Franchi'' contro il Gavorrano, per la 23ª giornata di campionato.Classifica: Livorno 50 punti; Siena 43; Viterbese 40; Pisa 39; Giana Erminio 32; Olbia e Monza 30; Pistoiese 29; Carrarese 28; Alessandria e Arezzo 27; Piacenza 26; Lucchese 25; Arzachena e Pontedera 24; Pro Piacenza 21; Cuneo 20; Prato 14; Gavorrano 13. Arezzo penalizzato di 2 punti.: Fumagalli, Di Cecco (30’st Mora), Pergreffi, Masciangelo, Silva, Pesenti (36’st Romero), Corazza (26’st Franchi), Corradi (36’st Scaccabarozzi), Della Latta, Taugordeau (31’st Morosini), Segre. All. Franzini. A disp. Basile, Lanzano, Pederzoli, Bini, Masullo, Castellana, Zecca.: Pane, Rondanini, Sbraga, D’Ambrosio, Iapichino, Cristiani (42’st Bulevardi), Gerli, Vassallo (22’st Santini), Guberti (42’st Damian), Neglia (22’st Emmausso), Marotta (49’st Panariello). All. Mignani. A disp. Rossi A., Crisanto, Terigi, Guerri, Mahrous, Cruciani, Cleur.Arbitro: Luigi Carella (Bari). Assistenti: Leonardo De Palma (Foggia) e Lucia Abruzzese (Foggia)Marcatori: 8’st Pergreffi, 30’st Rondanini, 47’st SantiniAmmoniti: Silva, Neglia, Taugordeau, Emmausso