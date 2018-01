Robur, Santini: ''Siena? Il posto giusto per mettermi nuovamente in discussione''

Claudio Santini, in conferenza stampa, ha rilasciato le sue prime parole da giocatore della Robur Siena, dopo aver segnato il suo primo gol con la maglia bianconera: “E’ stata una bella emozione presentarmi con un gol alla seconda presenza, importante per la squadra e per la nostra classifica, devo ringraziare la squadra, i miei compagni, il mister e la società, mi hanno accolto veramente in maniera esemplare. Sono contento di aver ripagato subito la fiducia che mi è stata data. Mi sono commosso al gol perchè era un gol che aspettavo da tempo, mi ero bloccato dopo la prima di campionato ad Ascoli e poi non avevo più segnato. A dicembre è venuto a mancare mio nonno e volevo dedicargli il gol da tempo. La squadra? E’ un gruppo di ragazzi fantastici, non mi aspettavo un’accoglienza del genere, non mi hanno fatto mancare niente e non mi hanno fatto sentire nuovo, è sembrato quasi che fossi qui dall’inizio della stagione. La scelta di Siena è arrivata in poche ore: penso sia il posto giusto per mettermi nuovamente in discussione e per far vedere quello che so fare, voglio tornare in serie B da protagonista. Ricordo Maccarone? E’ un bel paragone, l’ho sempre stimato come calciatore ed ovviamente le mie caratteristiche fisiche, mi accomunano a lui. Pero’ sono Santini e cercherò di fare bene a Siena come ha fatto lui”.