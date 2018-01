Calcio Serie C, il Gavorrano raggiunge il pareggio con la Robur allo scadere su calcio di rigore - FOTO

ROBUR SIENA-GAVORRANO 1-1 (0-0)

Nella 23ª giornata del campionato di calcio di Serie C, giocata oggi, domenica 28 gennaio, allo stadio "Artemio Franchi", la Robur Siena pareggia contro il Gavorrano con il risultato di 1-1, con il Gavoranno che riesce a pareggiare allo scadere su calcio di rigore. Ottimo comunque il cammino dei bianconeri nelle ultime 6 partite: 14 punti, con 4 vittorie ed 2 pareggi.Al 13' il Gavorrano colpisce la traversa con un Brega su cross di Favale. Al 16' della ripresa arriva la rete della Robur con Marotta che, su passaggio di Cristiani, batte l'estremo difensore Falcone. Al 42' arriva l'inaspettato pareggio del Gavorrano su calcio di rigore assegnato per un fallo di mano e trasformato da Damonte.Con il pareggio di oggi la Robur sale a quota 44 punti con un bilancio di 13 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte nelle 22 partite disputate, sola al secondo posto dietro al Livorno che, sconfitto oggi, ha visto ridurre il suo vantaggio a 6 punti sui bianconeri.“Il rammarico è quello di non essere riusciti a portare in fondo una partita che ci avrebbe dato tre punti importanti per la classifica invece ne abbiamo buttati due al vento - ha dichiarato mister Mignani al termine della gara -. Credo che nell’arco dei novanta minuti abbiamo meritato di vincere perchè abbiamo creato più del Gavorrano e abbiamo fatto la partita invece con due cross subiti nel secondo tempo siamo riusciti a prendere il gol. Il rigore? Dalla mia posizione sembrava un ‘non rigore’, mi dispiace perchè mi è sembrato che nelle situazioni a mezzo fosse dato vantaggio ai nostri avversari”.Prossimo turno domenica 4 febbraio alle ore 14.30, allo stadio "Giuseppe Moccagatta", contro l'Alessandria, per la 24ª giornata di campionato.: Pane, Rondanini (39’st Cleur), Sbraga, Panariello, Mahrous (18’st Vassallo), Cristiani, Gerli, Damian (44’st Cruciani), Guberti (18’st Iapichino), Santini (44’st Emmausso), Marotta. All. Mignani. A disp. Crisanto, Terigi, D’Ambrosio, Guerri, Neglia, Bulevardi, Nassi.

GAVORRANO: Falcone, Ropolo, Marchetti, Moscati, Damonte, Brega, Remedi, Borghini, Favale (33’st Maistro), Gemignani, Vitiello. All. Favarin. A disp. Pagnini, Luciani, Bruni, Malotti, Ferrante, Carlotti, Papini, Conti.

Arbitro: Federico Dionisi (L’Aquila). Assistenti: Daniele Colizzi (Albano Laziale), Pietro Guglielmi (Albano Laziale)

Marcatori: 16’st Marotta, 42’st Damonte (rig.)

Ammoniti: Guberti, D’Ambrosio, Damonte, Gerli

Note: 1859 abbonati, 686 paganti, 18673 euro incasso (compresa quota abbonati)