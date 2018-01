Robur Siena, Gabriel Cleur: ''Felice per il mio esordio''

Gabriel Cleur, difensore italo-australiano classe 1998, nel giorno del suo ventesimo compleanno, ha rilasciato le sue prime parole in bianconero al sito ufficiale robursiena.it e al canale youtube ‘Robur Siena Tv’: “Sono arrivato in una bella squadra, formata da bravissime persone, mi sono integrato molto facilmente. Sono molto contento per il mio esordio con la maglia del Siena, ringrazio il mister e la società per questa opportunità, peccato perchè abbiamo perso 2 punti per strada. Speriamo pero’ di continuare ad avere questo livello di forma, cercando di andare a fare punti ad Alessandria. Sono un terzino destro, pero’ posso giocare anche nel ruolo di mezzala, sia a destra che a sinistra, le mie caratteristiche sono di spinta e corsa sulla fascia. Mia madre è italiana, di Salerno, la mia famiglia è tutta in Australia, a Sydney, sono arrivato in Italia due anni fa e ho fatto un provino con la Virtus Entella, giocando il primo anno con la Primavera ed avendo l’approccio il secondo anno con la prima squadra. Spero di riuscire a far bene qua a Siena, il mio obiettivo adesso è solo questo, non penso troppo al futuro, sono concentrato su questi mesi che trascorrerò a Siena per aiutare la squadra a fare punti. Abbiamo giocatori molto forti in squadra, sia esperti che giovani, come Gerli; Pisa e Livorno sono due squadre forti, sarà una sfida difficile”.