Robur Siena-Carrarese, modifiche alla viabilità

In occasione della partita di calcio Robur Siena-Carrarese, in programma per le ore 20,45 di lunedì prossimo, 12 febbraio, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità urbana.L’area interna allo stadio “Artemio Franchi” sarà chiusa al transito in entrata dalle ore 12 di lunedì 12 febbraio, e sottoposta a divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle 14.In viale Vittorio Veneto, nel tratto compreso fra le intersezioni con via Pannilunghi e viale XXV Aprile (incluso), in viale Maccari, tra La Lizza e viale XXV Aprile, divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14 di lunedì, mentre in via della Vecchia, all'intersezione con viale XXV Aprile, il divieto inizierà alle ore 8 fino al termine delle esigenze.Nella stessa zona, dalle ore 19, divieto di transito veicolare, che, però, non interesserà i mezzi dei tifosi ospiti diretti ai parcheggi loro riservati.I bus urbani ed extraurbani di linea e gli autorizzati a raggiungere Piazza Matteotti, San Domenico e le aree limitrofe potranno percorrere viale Cadorna-via Franci-La Lizza-piazza Matteotti-via del Paradiso.In viale dei Mille, Piazza Madre Teresa di Calcutta, viale Curtatone e via Tozzi il divieto di sosta con rimozione forzata sarà in vigore dalle ore 14 del 12, mentre quello di transito dalle ore 19.Possibili, infine, interruzioni temporanee al transito pedonale nella zona intorno allo stadio, in base a esigenze di ordine pubblico.