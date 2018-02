Calcio Serie C, importantissima vittoria della Robur Siena in trasferta contro la Giana Erminio

GIANA ERMINIO-ROBUR SIENA 0-1 (0-1)

Nella 26ª giornata del campionato di calcio di Serie C, giocata oggi, domenica 18 febbraio, allo stadio comunale ''Città di Gorgonzola'', la Robur Siena ottiene una importantissima vittoria contro la Giana Erminio con il risultato di 0-1.La rete dei bianconeri la realizza Marotta al 16' del primo tempo colpendo di testa un calcio d'angolo di Iapichino.Continua inarrestabile la marcia positiva dei bianconeri che nelle ultime 9 partite hanno conquistato 19 punti, con 5 vittorie e 4 pareggi.Con la vittoria di oggi la Robur sale a quota 49 punti con un bilancio complessivo di 14 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte nelle 25 partite fin qui disputate, sola al secondo posto dietro al Livorno (che oggi ha osservato il turno di riposo) a 51.Prossimo turno domenica 25 febbraio alle ore 14.30, allo stadio "Artemio Franchi", contro l'Olbia, per la 27ª giornata di campionato.: Sanchez, Perico, Bonalumi, Montesano, Foglio, Chiarello, Griselin (24’st Okyere Gullit), Marotta, Iovine, Perna, Bruno. All. Albe’. A disp. Taliento, Sala, Seck, Sosio, Degeri, Capano.: Pane, Rondanini, Sbraga, D’Ambrosio, Iapichino, Bulevardi (42’st Damian), Gerli, Vassallo (42’st Cristiani), Guberti (45’st Panariello), Marotta, Santini. All. Mignani. A disp. Rossi A., Crisanto, Dossena, Emmausso, Guerri, Mahrous, Cruciani, Cleur, Neglia.Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina. Assistenti: Giuliano Parrella di Battipaglia e Giuseppe Mansi di Nocera Inferiore.Marcatori: 16’pt MarottaAmmoniti: Bulevardi