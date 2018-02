Calcio Serie C, sotto la neve la Robur supera l'Olbia e vola in vetta

ROBUR SIENA-OLBIA 1-0 (0-0)

Nella 27ª giornata del campionato di calcio di Serie C, giocata oggi, domenica 25 febbraio, allo stadio ''Artemio Franchi'', la Robur Siena supera l'Olbia con il risultato di 1-0 dominando la gara, e vola da sola al comando della classifica.La rete decisiva del Siena la realizza Santini su un cross basso di Rondanini al 32' della ripresa dopo che la partita aveva subito un lungo stop all'intervallo a causa della neve che aveva ricoperto il campo rendendo indistinguibili le linee di gioco. Da segnalare un palo colpito da Marotta al 27' del primo tempo ed un calcio di rigore fallito da Marotta al 34'.Continua inarrestabile la marcia dei bianconeri che nelle ultime 10 partite hanno conquistato 22 punti, con 6 vittorie e 4 pareggi e che, con la vittoria di oggi, hanno superato il Livorno che non ha disputato la partita contro l'Arezzo.La classifica vede ora la Robur al comando con 52 punti ed un bilancio complessivo di 15 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte nelle 26 partite fin qui disputate, davanti al Livorno con 51 ed una partita da recuperare ed il Pisa, terzo, a quota 47.Prossimo turno sabato 3 marzo alle ore 14.30, allo stadio "Leonardo Garilli", contro la Pro Piacenza (sedicesimo in classifica a 28 punti) , per la 28ª giornata di campionato.: Pane, Rondanini, Sbraga, D’Ambrosio, Iapichino, Bulevardi, Gerli, Vassallo (30’st Cristiani), Guberti (43’st Damian), Marotta, Santini. All. Mignani. A disp. Crisanto, Panariello, Dossena, Emmausso, Guerri, Mahrous, Cruciani, Cleur, Neglia, Brumat.: Aresti, Pinna, Dametto, Iotti, Vallocchia (16’st Feola), Ragatzu, Pennington, Senesi (30’st Silenzi), Biancu (45’st Choe), Muroni, Cotali. All. Mereu. A disp. Van Der Want, Manca, Geroni, Murgia, Da Cunha, Leverbe.Arbitro: Luca Massimi (Termoli). Assistenti: Antonio Vono (Soverato) e Matteo Guddo (Palermo).Note: 1859 abbonati, 490 paganti (21 ospiti), 16040 euro incasso (compresa quota abbonati)Marcatori: 32’st SantiniAmmoniti: Dametto, Iapichino, Crisanto