Rinviata a data da destinarsi Pro Piacenza-Robur Siena

La Lega ha ufficialmente comunicato che la partita tra Pro Piacenza e Robur Siena è stata rinviata a data da destinarsi in relazione alle attuali condizioni atmosferiche. I bianconeri ieri si erano allenati nella palestra del Basket Colle a Colle di Val d’Elsa, questa mattina hanno lavorato sul manto in sintetico del Bruno Ceccarelli in strada di Cerchiaia, dove domani mattina torneranno ad allenarsi alle ore 12.Mister Michele Mignani ha parlato del rinvio della partita con la Pro Piacenza e ha fatto il punto della situazione al termine di una settimana complessa a causa delle condizioni atmosferiche: "In questa settimana non siamo riusciti ad utilizzare un paio di volte il campo di allenamento di Colle di Val d’Elsa perchè innevato, grazie alla disponibilità del Basket Colle siamo riusciti a fare la seduta di ieri in palestra e grazie al Mazzola Valdarbia questa mattina ci siamo allenati su un campo in sintetico: in linea di massima abbiamo svolto il lavoro programmato. Il rinvio della partita? Aldilà di tutto, le soste non sono bene accette, avremmo preferito giocare pero’ purtroppo le condizioni metereologiche sono queste e quindi ci dobbiamo adeguare, è anche vero che il nostro rinvio non è l’unico del girone, ce ne sono altri tre considerando anche la sfida tra Olbia e Arezzo. E’ stata una settimana corta, considerando che abbiamo giocato domenica e avevamo in programma l’altra sfida per domani, abbiamo avuto un giorno in meno di recupero: la squadra si è allenata, è sul pezzo, aveva voglia di andare a giocare questa partita perchè ci divertiamo più a giocare che ad allenarsi, quindi affrontiamo le partite con lo spirito giusto e con la voglia di prendere la partita per le corna e non di subirla. I continui rinvii? E’ un campionato unico, particolare, il girone è formato da un numero dispari di squadre, in questo momento c’è la defezione dell’Arezzo che ha giocato tutto il girone d’andata, il fatto che è la terza volta che ci viene rinviata la partita se non è un record ci manca poco, per noi pero’ non deve cambiare nulla, dobbiamo rimanere concentrati e proseguire il lavoro che stiamo facendo".