Il Fedelissimo di Siena-Viterbese

Sabato 10 marzo, in occasione della partita Siena-Viterbese, sarà in distribuzione agli ingressi dello stadio "Artemio Franchi" il numero 727 de Il Fedelissimo.In questo numero intervista esclusiva di Giuseppe Ingrosso all'attaccante Michele Emmausso.il giornale può già essere consultato on line sul sito www.sienaclubfedelissimi.it