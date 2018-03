Calcio Serie C, la Robur supera la Viterbese e rimane al comando della classifica

ROBUR SIENA-VITERBESE CASTRENSE 1-0 (1-0)

Nella 29ª giornata del campionato di calcio di Serie C, giocata oggi, sabato 10 marzo, allo stadio ''Artemio Franchi'', la Robur Siena supera la Viterbese Castrense con il risultato di 1-0.La rete decisiva del Siena la realizza Vassallo dopo soli 16 minuti di gioco lanciato in contropiede da Gerli su un'azione d'angolo della Viterbese.Continua inarrestabile la marcia dei bianconeri che nelle ultime 11 partite hanno conquistato 25 punti, con 7 vittorie e 4 pareggi.La classifica vede la Robur al comando con 55 punti ed un bilancio complessivo di 16 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte nelle 27 partite fin qui disputate, davanti al Livorno con 54 ed al Pisa con 48.Prossimo turno sabato 17 marzo alle ore 14.30, allo stadio "Brianteo", contro il Monza (ottavo in classifica a 36 punti), per la 30ª giornata di campionato.: Pane, Rondanini, Sbraga, D’Ambrosio, Iapichino, Bulevardi, Gerli, Vassallo (22’st Damian), Guberti (46’st Panariello), Santini (46’st Neglia), Marotta. All. Mignani. A disp. Crisanto, Dossena, Emmausso, Guerri, Mahrous, Cruciani, Cleur, Solini, Brumat.: Iannarilli, Peverelli, Celiento, Rinaldi, De Sousa (20’st Cenciarelli), Vandeputte (8’st Bismark), Sini, Baldassin, Jefferson, Calderini, Di Paolantonio (42’st Mendez). All. Sottili. A disp. Pini, Micheli, Mbaye, Zenuni, Sanè, Pandolfi, Atanasov, Benedetti, Mosti.Arbitro: Pierantonio Perotti (Legnano). Assistenti: Daniele Marchi (Bologna) e Alessio Saccenti (Modena)Marcatori: 16’pt VassalloAmmoniti: Rinaldi, Sbraga, VassalloNote: Note: 1859 abbonati, 1155 paganti (170 ospiti), 10470 euro incasso paganti (23878 euro compresa quota abbonati)