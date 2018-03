Livorno-Robur Siena, 25 convocati da Mignani: ''Siamo sereni e consapevoli della nostra forza''

L'allenatore della Robur Siena, Michele Mignani, ha convocato 25 giocatori per la partita di domani, martedì 20 marzo, che si giocherà alle ore 20.30 allo stadio "Armando Picchi" tra Livorno e Robur Siena e, valida per la 31ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A.Di seguito l’elenco dei convocati: Brumat, Bulevardi, Cleur, Crisanto, Cristiani, Cruciani, Damian, Dossena, D’Ambrosio, Emmausso, Gerli, Guberti, Guerri, Iapichino, Mahrous, Marotta, Neglia, Panariello, Pane, Rondanini, Rossi A., Santini, Solini, Sbraga, Vassallo."E’ una partita importante, tra le prime due in classifica, va interpretata nel modo giusto e non va sbagliata dal punto di vista dell’atteggiamento - ha affermato Michele Mignani presentando la gara -: è una gara che procura stimoli importanti, per me è una partita bellissima perchè è un derby, ha valore per la classifica soprattutto perchè noi ci siamo messi nelle condizioni di giocarsela con questa classifica. La squadra sta bene, anche sabato a Monza lo ha dimostrato correndo fino al 90esimo, sia chi ha giocato l’intera gara sia chi è stato sostituito, sia chi è subentrato. Siamo tranquilli, sereni e consapevoli della nostra forza, una sconfitta non ci toglie le certezze che siamo costruiti in questi mesi, non vediamo l’ora di giocare questa partita. E’ una sfida importante sotto tanti aspetti, ma non è decisiva, anzi sotto certi aspetti è più decisiva per loro e non per noi, in questo momento noi abbiamo diverse certezze, loro invece le stanno cercando. Sono contento che la squadra abbia ricreato tra i tifosi un po’ di entusiasmo, la tifoseria se lo merita e credo che sia bello aspettare il giorno della partita con entusiasmo, voglia, per stare insieme e passare in modo spensierato un paio d’ore: si merita tutto questo anche la squadra per quello che ha fatto fino ad oggi''.In classifica, la Robur è al comando con 55 punti davanti al Livorno con 54, e Pisa e Viterbese Castrense con 49.