Calcio Serie C, il Livorno batte la Robur e la supera in vetta alla classifica

LIVORNO-ROBUR SIENA 1-0 (0-0)

Nel derby al vertice tra Livorno e Siena, per la 31ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A, giocata oggi, martedì 20 marzo, allo stadio ''Armando Picchi'', la spuntano gli amaranto con il risultato di 1-0.La rete decisiva per i padroni di casa arriva al 5' del secondo tempo con Valiani che realizza concludendo una triangolazione con Maiorino decretando la seconda sconfitta consecutiva dei bianconeri dopo 11 partite utili consecutive dei bianconeri.Il Siena si trova ora al secondo posto della classifica a 55 punti con un bilancio complessivo di 16 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte nelle 29 partite fin qui disputate, dietro al Livorno con 57 punti e davanti al Pisa e alla Viterbese.Il prossimo turno, sabato 24 marzo alle ore 20.30, vedrà la Robur ritornare allo stadio "Artemio Franchi" per incontrare la Pistoiese, per la 32ª giornata di campionato.: Mazzoni, Perico, Pirrello (32’st Borghese) Gonnelli, Franco (32’st Bresciani), Luci, Giandonato (12’st Bruno), Valiani, Maiorino (32’st Perez), Vantaggiato, Murilo (27’ Doumbia). All. Foschi. A disp. Pulidori, Sambo, Morelli, Gemmi, Kabashi, Montini, Manconi.: Pane, Rondanini, Sbraga, D’Ambrosio, Iapichino, Bulevardi, Gerli, Vassallo (20’st Cristiani), Guberti, Marotta, Santini. All. Mignani. A disp. Crisanto, Brumat, Dossena, Cleur, Panariello, Mahrous, Damian, Cruciani, Guerri, Neglia, Emmausso.Arbitro: Maggioni di Lecco. Assistenti: Mokhtar e Zanardi.Marcatori: 5’st ValianiAmmoniti: Rondanini, Santini, Vantaggiato, Marotta, D’Ambrosio, Mazzoni