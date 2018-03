Robur Siena-Pistoiese, modifiche alla viabilità

In vigore, in occasione dell’incontro di calcio Robur Siena-Pistoiese, che si terrà il prossimo 24 marzo alle ore 20,30, le seguenti modifiche al traffico veicolare.Dalle ore 12 di sabato prossimo divieto di transito in ingresso nel viale dello Stadio “A. Franchi” dove, a partire dalle ore 14, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, così come in V. le V.Veneto , tratto Pannilunghi – XXV Aprile e V. le XXV Aprile compreso, V. le Maccari, tratto Lizza -XXV Aprile.Mentre in via della Vecchia -intersezione con XXV Aprile - divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle ore 8. Dalle 18,30, e fino a cessate esigenze, sarà in vigore il divieto di circolazione veicolare con esclusione dei veicoli della tifoseria ospite diretti ai parcheggi appositamente riservati. Da tale orario e fino al termine delle esigenze gli autorizzati a raggiungere la zona di Piazza Matteotti - S. Domenico, e itinerari conseguenti, potranno percorrere V. le Cadorna-Via Franci-La Lizza-Matteotti –Paradiso, inclusi i bus urbani ed extraurbani di linea.In V. le dei Mille, Piazza Madre Teresa di Calcutta, V. le Curtatone, Via F. Tozzi divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14 e divieto di transito dalle 18,30 fino al termine delle esigenze.