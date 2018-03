Calcio Serie C, la Robur Siena supera la Pistoiese per 2-0 - FOTO

ROBUR SIENA-PISTOIESE 2-0 (1-0)

Ritorna alla vittoria la Robur Siena che, dopo due sconfitte, nella 32ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A, giocata oggi, martedì 24 marzo, allo stadio ''Artemio Franchi'', supera la Pistoiese con il risultato di 2-0.Il Siena passa in vantaggio al 28' del primo tempo con Gerli che trova spazio sulla tre quarti, avanza e con un tiro dalla distanza supera l'estremo difensore degli ospiti. Al 41' rigore per la Pistoiese: tira Ferrari e Pane blocca. Il raddoppio della Robur arriva 18' del secondo tempo. Guberti mette in mezzo, azione confusa in area, e Santini realizza.Il Siena si trova sempre al secondo posto della classifica a 58 punti con un bilancio complessivo di 17 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte nelle 30 partite fin qui disputate, dietro al Livorno con 60 punti, vincente a Viterbo con il risultato di 1-3.Il prossimo turno per il Siena, giovedì 29 marzo alle ore 20.30, vedrà i bianconeri impegnati in trasferta allo stadio "Ettore Mannucci" di Pontedera per la 33ª giornata di campionato.: Pane, Rondanini (42’st Panariello), Dossena, D’Ambrosio, Iapichino (31’st Mahrous), Bulevardi, Gerli, Vassallo, Guberti (42’st Brumat), Neglia, Santini (28’st Damian). All. Mignani. A disp. Rossi A., Crisanto, Emmausso, Guerri, Cruciani, Cleur, Solini, Sbraga.: Biagini, Terigi, Picchi (29’st Cerretelli), Vrioni, Ferrari (1’st De Cenco), Regoli, Quaranta, Mulas (23’st Zullo), Hamlili (23’st Luperini), Minardi, Nardini (31’pt Priola). All. Indiani. A disp. Zaccagno, Surraco, Tartaglione, Zappa, Dosio, Papini, Nossa.Arbitro: Giuseppe Zanonato (Vicenza). Assistenti: Patric Lenarduzzi (Merano) e Federico Polo Grillo (Pordenone)Marcatori: 28’pt Gerli, 18’st SantiniAmmoniti: Santini, Pane, D’Ambrosio, VassalloEspulsi: QuarantaNote: 1859 abbonati, 759 paganti (46 ospiti), 19093 euro incasso (compresa quota abbonati)