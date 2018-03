Basket Serie C Gold, la Virtus vince ed aggancia Lucca al primo posto

CANTINI LORANO SRL LEGNAIA-LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA 48-65 (15-16; 23-33; 40-42)

Vittoria in trasferta per la Sovrana Pulizie che al Palafilarete di Firenze super Legnaia e, complice la sconfitta di Lucca a Livorno contro il Don Bosco, aggancia i lucchesi al primo posto, rimanendo però dietro in virtù della differenza canestri negli scontri diretti a sfavore.La partita inizia in maniera molto equilibrata, con i padroni di casa che riescono a chiudersi bene in difesa concedendo poco all'attacco virtussino. Dopo 10 minuti, il risultato è 15-16, con delle buone difese che prevalgono su degli attacchi un po' freddi. Nel secondo quarto la Virtus allunga fino al +12 grazie ai canestri di Simeoli e Bianchi, uniti ad un'ottima difesa che continua a concedere poco a Legnaia. Le squadre vanno al riposo sul +10 Virtus, 23-33. Nel terzo periodo i rossoblu trovano molte difficoltà a trovare il canestro, in una partita comunque a basso punteggio, ed i padroni di casa approfittano della situazione (solo 9 punti segnati nel quarto dai virtussini) per tornare sul -2, divario che si mantiene fino alla fine del terzo quarto. Nell'ultimo periodo però la qualità superiore dei ragazzi di coach Tozzi viene fuori e, mentre Legnaia continua a faticare molto per trovare il fondo della retina, la Virtus con Nepi, Pucci ed Imbrò sigla il parziale che chiude la partita, portando i rossoblu in doppia cifra di vantaggio fino a raggiungere il +17 finale, 48-65.Con questa vittoria capitan Bianchi e compagni raggiungono Lucca al primo posto, in attesa di conoscere il risultato della partita tra Firenze e Castelfiorentino che dirà molto sulle sorti delle prime posizioni della classifica.Con due sole partite rimaste da giocare, entrambi gli incontri risulteranno fondamentali. Il prossimo impegno dei rossoblu, l'ultimo casalingo della stagione regolare, sarà Sabato 7 Aprile alle 21.15 al PalaCorsoni contro Montale.: Bandinelli 9, Zani 12, Vieni ne, Conti 3, Nardi 8, Ademollo ne, Rosi, Del Secco 5, Zanussi 2, Biondi ne, Tarchi, Trillò 9. All. Miniati: Bastreghi, Ceccatelli 2, Mucci ne, Bianchi 9, Simeoli 14, Baldinotti ne, Olleia 7, Lenardon 3, Imbrò 12, Ndour ne, Nepi 12, Pucci 6. All. Tozzi