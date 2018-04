Sconfitta casalinga per la Robur Siena: sfuma la promozione diretta, si va ai play-off

ROBUR SIENA-PIACENZA 0-2 (0-1)

Nella 37ª giornata, penultima del campionato di calcio di Serie C girone A, che si è giocata oggi, sabato 28 aprile, la Robur Siena è stata superata dal Piacenza allo stadio "Artemio Franchi" con il risultato di 0-2. Le reti al 35' del primo tempo di Romero e al 42' della ripresa di Corazza su calcio di rigore.La sconfitta dei bianconeri ed il contemporaneo pareggio del Livorno, portano alla promozione diretta in serie B la squadra amaranto, mentre per il Siena si aprono le porte, sempre insidiose, dei play-off.: Pane, Rondanini (32’st Cleur), Sbraga (32’st Dossena), D’Ambrosio, Iapichino, Damian (35’st Bulevardi), Gerli, Vassallo (16’st Neglia), Guberti (16’st Emmausso), Santini, Marotta. All. Mignani. A disp. Crisanto, Jashari, Panariello, Guerri, Mahrous, Solini.: Fumagalli, Pergreffi, Masciangelo (46’st Di Cecco), Silva, Pesenti, Romero (31’st Corazza), Bini, Corradi, Della Latta, Castellana, Segre. All. Franzini. A disp. Lanzano, Mora, Furlotti, Di Molfetta, Zecca, Franchi.Arbitro: Daniele Viotti (Tivoli). Assistenti: Tiziano Notarangelo (Cassino), Simone Assante (Frosinone)Marcatori: 35’pt Romero, 42’st Corazza (rig.)Ammoniti: Marotta, Della Latta, Pane, Rondanini, Castellana, BulevardiNote: 1859 abbonati, 1063 paganti ( 63 ospiti), 21059 euro incasso (compresa quota abbonati)