Pallamano Serie A, Ego Handball Siena sabato di scena a Fasano

Lunga trasferta per la Ego Handball Siena che domani, sabato 22 febbraio, alle 19 sarà a Fasano per la sfida contro i Campioni d’Italia in carica, reduci dalla sconfitta contro Fondi nella scorsa giornata per 27-20. La squadra pugliese occupa attualmente la quinta posizione in classifica con 21 punti, davanti alla Ego di sei lunghezze, ottava.“Siamo consapevoli che domani a Fasano sarà una sfida difficile – racconta l’allenatore Alessandro Fusina –. Sappiamo che le sfide decisive per noi sono altre, perché dopo la pausa della Coppa Italia ci aspettano partite delicate in chiave salvezza, ma andremo là per giocare la nostra pallamano. Abbiamo lavorato duramente questa settimana e siamo pronti a scendere in campo e dare il massimo”.“Veniamo da una partita tosta come quella di sabato scorso contro Conversano – ha detto il Capitano Francesco Bevanati - ma abbiamo fatto una buona prestazione che ci ha dato fiducia. Domani a Fasano dobbiamo fare la nostra partita e cercare di dare tutti noi stessi per ben figurare in casa dei Campioni d’Italia”.La partita tra Fasano ed Ego Handball Siena sarà trasmessa in diretta streaming su Pallamano tv ( www.pallamano.tv ) e sulla pagina facebook della squadra ospitante.