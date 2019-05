Pallamano Serie A: la Ego Handball Siena cade a Cassano

CASSANO MAGNAGO-EGO HANDBALL SIENA 23-16 (12-8)

La Ego Handball Siena torna da Cassano con una sconfitta nella penultima giornata, cedendo ai padroni di casa con il punteggio di 23-16.Dopo 10’ Cassano Magnago conduce 3-2. I padroni di casa allungano di una rete ma la Ego risponde. Nelson pareggia al 15’ (4-4). Cassano ne trova due di fila, ma la Ego va segno con Petrangeli (6-5 al 20’). I padroni di casa ne mettono altri due di fila. Bevanati accorcia le distanze, ma Moretti allunga dai sette metri e mette nuovamente tre reti di differenza tra le due squadre. Il capitano senese segna per i suoi, ma Cassano apre un parziale e al 27’ conduce 12-7. Nelson al volo accorcia le distanze e chiude il primo tempo sul punteggio di 12-8.La Ego trova una rete all’inizio del secondo tempo, ma Cassano risponde con due reti (14-9 al 37’). Bevanati va a segno per la Ego, seguito da Nelson che riavvicina Siena a -3 (14-11 al 42’). Cassano risponde con un nuovo parziale ed al 49’ conduce 19-11. La Ego trova tre reti di fila e torna a -5 (19-14 al 54’). La squadra di casa torna a segnare, ma Borgianni risponde. Cassano però dilaga nel finale, nonostante la Ego provi a ridurre il gap, e si aggiudica la gara con il punteggio di 23-16.“Siamo stati in partita per 45 minuti – ha commentato Alessandro Fusina a fine gara – poi nonostante gli attacchi di Cassano siamo riusciti a riavvicinarci nel punteggio. Abbiamo subito delle esclusioni per due minuti che hanno penalizzato l’andamento della gara, ma obiettivamente Cassano si giocava la semifinale scudetto ed ha lottato per questo importante obiettivo. Non mi sento di rimproverare niente ai miei giocatori. Adesso ci aspetta Gaeta e vogliamo chiudere il nostro campionato nel migliore dei modi”.Prossimo impegno, sabato 4 maggio al PalaEstra alle 18.30 contro Gaeta per l’ultima gara della stagione.: Ilic 1, Scisci 1, Fantinato 2, Moretti 5, Monciardini, De Luca 3, Saitta 3, Milanovic 3, Bassanese 2, Cenci, Gallazzi 1, Possamai 2, Dorio, Bortoli 2, Luoni, La Mendola 1. All. Kolec: Garcia, Ciani, Bevanati 3, Petrangeli 1, Borgianni 5, Nelson 5, Bellini, Santinelli 2, Provvedi, Varvarito, Pelacchi, Lastrucci. All. Fusina