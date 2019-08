Ego Handball Siena, Demis Radovcic: ''Abbiamo già ottime sensazioni''

È iniziata lunedì 29 luglio la stagione della Ego Handball Siena che ha visto la squadra iniziare la preparazione per il prossimo campionato di pallamano di Serie A al PalaEstra agli ordini di Alessandro Fusina ed Andrea Vigni. Formazione non ancora al completo, con Niko Kasa ed Umberto Bronzo che si uniranno al gruppo questo fine settimana ed Amin Yousefinezhad ancora in attesa di espletare le pratiche burocratiche per l’arrivo in Italia.



I giocatori stanno cominciando a prendere confidenza con l’ambiente ed a conoscere la città che sarà la loro casa per il prossimo anno. Tra loro Demis Radovcic, che racconta le sue prime impressioni su questa nuova avventura: “Siamo qui da pochi giorni, ma stiamo già lavorando duramente. Abbiamo comunque già delle ottime sensazioni. La società è molto ben organizzata, conoscevo già l’allenatore che rappresenta una sicurezza. I compagni di squadra sono giovani, ma sono tutti degli ottimi giocatori e soprattutto degli ottimi ragazzi. Penso che creando un bel gruppo potremo fare delle belle cose”.



Radovcic ha le idee chiare anche sulla stagione che lo aspetta: “Penso che possiamo fare un bel campionato – continua Radovcic –. Credo che all’inizio sarà faticoso, ma dobbiamo guardare partita per partita a cominciare da quella con il Bressanone. Come obiettivi a lungo termine puntiamo all’ingresso ai playoff ed ovviamente teniamo molto alla Coppa Italia che giocheremo in casa nostra, perciò dobbiamo cercare di arrivare a febbraio in ottime condizioni”.



Prime impressioni anche sulla città di Siena: “Siena è una città storica e credo che ogni giorno ci sarà qualcosa da vedere e cose nuove da scoprire”.



La pallamano resta però la priorità: “Noi siamo qui per giocare a pallamano – conclude Radovcic -. È uno sport che visto in tv dà un’impressione, ma vederla dal vivo è un’altra cosa e credo che qui ci siano molti curiosi. Speriamo di attirare tanta gente, poi sta a noi con i risultati far venire sempre più persone a tifare per noi”.