''Abbiamo il fuEGO dentro'', la campagna abbonamenti della Ego Handball Siena

Al via la campagna abbonamenti della Ego Handball Siena. La società di pallamano senese scende sul palcoscenico del PalaEstra per il secondo anno consecutivo e dal 7 settembre disputerà in viale Sclavo il campionato di serie A che la vedrà subito esordire in casa contro Brixen alle 18.“Abbiamo il fuEGO dentro” è il claim scelto per la campagna abbonamenti 2019/2020 che prenderà il via dal 19 agosto. Uno slogan che vuole trasmettere la passione e la voglia di fare bene a tutti coloro che vorranno accompagnare la Ego Handball Siena in questa nuova avventura.A partire da lunedì 19 agosto sul sito ciaotickets.com e presso le tabaccherie convenzionate in tutta Italia, sarà possibile acquistare gli abbonamenti per la stagione 2019/2020 al prezzo unico di 80 euro. Gli Under 21 e gli studenti universitari, dietro presentazione del tesserino, avranno accesso gratuito alle partite della Ego Handball Siena.“La società vuole trasmettere a tutti i senesi – spiega il presidente Marco Santandrea - la grandissima voglia di fare e di mettere soprattutto in campo tutta la passione che anima il nostro lavoro quotidiano ogni giorno e che chi veste la maglia della Ego Handball Siena deve mettere in campo per onorare il nome della società ma soprattutto quello della città di Siena”.