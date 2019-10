Pallamano Serie A, contro Fasano arriva la sesta vittoria consecutiva per la capolista Ego Handball Siena

EGO HANDBALL SIENA-ACQUA E SAPONE FASANO 37-30 (18-13)

È il sesto sigillo per la Ego Handball Siena. A cadere sotto i colpi della formazione allenata da Alessandro Fusina è la Junior Fasano che cede al PalaEstra con il punteggio di 37-30. Una bella e convincente vittoria per gli uomini di Fusina, che arrivano alla pausa del campionato di pallamano di Serie A imbattuti e con il primo posto in classifica in tasca. Nota positiva il rientro di Vito Fovio tra gli uomini a disposizione per il tecnico senese.Prime battute a favore della Junior Fasano che al 5’ conducono i giochi per 2-6. Nelson dai sette metri apre il break per la Ego Siena che al 14’ è avanti 7-6. Fasano impatta ma Yousefinezhad porta di nuovo in vantaggio la Ego. Botta e risposta tra le due squadre, con Siena che trova tre reti consecutive ed al 22’ conduce per 13-9. Fasano accorcia le distanze, ma Nelson e Radovcic riportano il vantaggio sul +5 (15-11 al 35’). Fasano si avvicina di nuovo con due reti di fila. Radovcic e l’iraniano in contropiede la ricacciano indietro, con Bronzo dall’angolo che va a segno mandando le squadre a riposo sul 18.30.Nelson incastra la palla all’angolo sinistro della porta e apre le marcature del secondo tempo. Bronzo ruba palla e apre il contropiede per la rete dello svedese. Bargelli va a segno per Fasano. Siena tiene il vantaggio, ma Fasano non molla e con Messina segna la rete del 21-15 al 3’. I senesi sono bravi a mantenere il controllo e al 7’ conducono di 10 lunghezze (26-16). Fasano ne trova quattro di fila e torna a -6, ma Radovcic chiude il break ospite. La Ego però non si fa prendere e tiene saldamente la testa tenendo anche il vantaggio di doppia cifra (35-25 al 22’). Il cronometro scorre, la gara si chiude sul 37-30, consegnando a Siena il sesto successo in altrettante gare ed il primo posto in classifica.“È la sesta vittoria consecutiva - ha commentato Alessandro Fusina a fine gara -. È stata una partita come me l’aspettavo, perchè dopo cinque gare giocate con alta intensità, mi aspettavo che avremo trovato con un po’ di difficoltà. Non mi aspettavo una fase iniziale così, ma non ho mai avuto sensazioni negative e nel momento in cui ci saremo sbloccati sapevo che avremo messo una differenza reti importante e la partita sarebbe stata nostra. Oggi Fovio era disponibile, ma non me la sono sentita di rischiarlo”.“All’inizio ci hanno messo - ha detto Umberto Bronzo a fine partita – loro ci hanno messo in difficoltà perché sono partiti con più energia rispetto a noi. Abbiamo sofferto i primi 20 minuti, poi giocando veloce siamo riusciti a chiudere il gap ed a strutturare il primo tempo sopra di sei. Il secondo tempo partiti bene e siamo rientrati in campo con un atteggiamento diverso rispetto al primo tempo e siamo andati anche sopra di dieci. Da lì abbiamo gestito la partita. Una buona vittoria per chiudere il campionato prima della sosta”.Ora la pausa per le Nazionali, che vedrà la ripresa del campionato il 2 novembre a Sassari.: Fovio, Leban, Nozzoli, Borgianni, Nelson 7, Amato 1, Kasa 6, Bronzo 4, Radovcic 10, Yousefinezhad 9, Vinci, Florio, Dal Medico, Bongianni, Cardarelli. All. Fusina: Pavani, Palmisano, Messina 3, Angiolini 4, Beharevic 5, Notarangelo 7, Bargelli 4, Pugliese 3, De Santis, Gallo, Errico 1, Pignatelli 3. All. Ancona