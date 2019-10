Pallamano, Ego Handball Siena: l'Albatro Siracusa a Siena per un training camp

Settimana particolare per la Ego Handball Siena che a partire da giovedì prossimo, 24 ottobre, ospiterà l'Albatro Siracusa, storica società siciliana che milita nel campionato di serie A2, per una quattro giorni di allenamenti in terra toscana, che termineranno sabato 26 ottobre.La squadra allenata dal tecnico Giuseppe Vinci, nella quale si sono formati tecnicamente i due giocatori della Ego, Gianluca, figlio del tecnico siciliano, ed Umberto Bronzo, arriverà a Siena giovedì sera e subito scenderà in campo per una partita di allenamento con la Ego Handball al PalaEstra. Nei giorni successivi saranno in programma altri allenamenti congiunti ed altri test di allenamento che si concluderanno sabato pomeriggio.“Per noi è un test importante perchè abbiamo l’opportunità di confrontarci con una squadra di alto livello come la Ego Handball Siena – spiega Peppe Vinci. Un’esperienza unica non solo a titolo personale ma anche dal punto di vista tecnico, perché avremo la possibilità di sfruttare la pausa per testare le nostre condizioni. È un’occasione unica, che impreziosisce ancora di più quelli che sono i già buoni rapporti con la società senese”.“Siamo orgogliosi di ospitare una società storica come l’Albatro Siracusa – commenta il presidente Marco Santandrea – non solo per gli ottimi rapporti che legano le due società ma anche per quello che la società siciliana rappresenta ed ha rappresentato nel panorama italiano della pallamano”.