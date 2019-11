Pallamano Serie A1: riparte il campionato, la Ego Handball Siena di scena a Sassari

Finita la pausa delle Nazionali, riprende il campionato di pallamano di Serie A1 con la Ego Handball Siena che domani, sabato 2 novembre, alle 18.30 sarà di scena a Sassari per la settima giornata di andata.I senesi si presentano imbattuti e determinati a continuare sulla strada intrapresa, ma ben consapevoli che si troveranno davanti un avversario forte e voglioso di voler fare bene in campionato.“Contro Sassari sarà una partita molto difficile ed impegnativa – ha commentato il tecnico della Ego Alessandro Fusina – perché Sassari sta facendo molto bene. Ha giocatori di qualità ed in casa sa dire la sua. Noi dovremo entrare in campo concentrati e ritrovare il ritmo gara che ci ha contraddistinto nelle prime giornate e gli spunti decisivi. Abbiamo sfruttato la sosta per le nazionali per lavorare sulla parte atletica e poi negli allenamenti con Siracusa ci siamo confrontati in test match molto utili per mantenere il ritmo gara. Abbiamo ritrovato Fovio e questo rappresenta senza dubbio un’arma in più per affrontare la partita”.Una gara da affrontare con la giusta concentrazione. “Sassari è una squadra molto difficile da affrontare – racconta Martin Amato -. Noi ci siamo allenati molto bene e dobbiamo scendere in campo come abbiamo fatto finora per continuare il nostro percorso”. “Sassari ha un roster completo – spiega Umberto Bronzo – è una squadra con grandi tiratori e un centrale con Brzic che sa leggere il gioco ed anche nel mio ruolo sarà un bel duello con Nardin”.Nelle altre partite Fondi ospiterà Cassano Magnago, conversano Bozen, Brixen andrà a Gaeta, Pressano a Fasano e Trieste a Merano; chiuderà la giornata la sfida tra Metelli Cologne e Sparer Eppan.La sfida sarà trasmessa in diretta su Pallamano TV e sulla pagina Facebook della società ospitante e sul canale 196 DDT.