Pallamano Serie A1, Fusina (Ego Handball Siena): ''Con Cologne massima concentrazione per continuare il nostro percorso''

La Ego Handball Siena torna al PalaEstra per l’ottava giornata di andata del campionato di pallamano di Serie A1 e domani, sabato 9 novembre, ospiterà la Metelli Cologne alle ore 18.00. I senesi scendono in campo determinati a mantenere il vertice della classifica, ma consapevoli che sarà una partita da non sottovalutare e da affrontare con la giusta concentrazione ed il giusto atteggiamento.



“Ogni partita ha una storia a sé – spiega il tecnico della Ego Alessandro Fusina – ed ogni gara deve essere affrontata con la giusta concentrazione. Giochiamo in casa e vogliamo mantenere questa posizione di classifica e soprattutto questo rendimento di gioco. Cologne è una squadra ben organizzata, che si è rinforzata con un giocatore importante come Nicola Riccardi. Noi dobbiamo tenere la massima concentrazione e fare la nostra partita per portare a casa altri due punti. La partita di Sassari ha lasciato qualche strascico dal punto di vista fisico. È stata una partita dura ed equilibrata, però siamo riusciti a farla nostra in maniera perentoria con un break importantissimo nel secondo tempo. Sul finale abbiamo avuto un calo di concentrazione ed in questa settimana abbiamo lavorato anche da questo punto di vista. Siamo solo all’inizio del campionato e ogni squadra ha e deve porsi dei margini di miglioramento. Io sono fiducioso sul fatto di crescere ancora, perché la nostra è una squadra giovane, fatta di giocatori esperti ma soprattutto di giovani e noi puntiamo a lavorare su di loro per farli crescere in prospettiva futura”.



“Cologne è una buona squadra – ha detto Jacob Nelson -. Noi non dobbiamo sottovalutare nessuno e pensare a noi stessi e a prepararci al meglio per affrontare questa sfida. Dobbiamo fare la nostra partita ed entrare il campo con l’atteggiamento giusto”.



I biglietti per assistere all’incontro sono disponibili online su ciaotickets.com e presso le tabaccherie convenzionate. La biglietteria, invece, aprirà domani, sabato 9 novembre, alle ore 16.00. il costo del biglietto è di 8,00 euro, gratis Under 21 e Studenti universitari, dietro presentazione del tesserino.

Sugli altri campo Gaeta ospiterà Conversano e Fasano Bozen. Trieste e Fondi giocheranno rispettivamente ad Appiano e Pressano; Brixen affronterà Sassari, mentre Cassano Magnago chiuderà la giornata nella sfida contro Merano.



La partita sarà trasmessa su Pallamano TV e sul Canale 196 DDT.