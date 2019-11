Pallamano Serie A1, la capolista Siena a Merano per confermarsi

Nuova giornata di campionato per la Ego Handball Siena che domani, sabato 16 novembre, alle ore 19.00 scenderà in campo a Merano per affrontare l’Alperia. Quarta in classifica a pari punti con Bolzano, la squadra di Jürgen Prantner si presenta come formazione ostica, capace di tenere il passo delle teste di serie del campionato. La Ego si presenta all’appuntamento con la voglia di fare bene, determinata a continuare il suo percorso, ma allo stesso tempo ben cosciente delle difficoltà della sfida.“Sarà una trasferta complicata. Merano ha fatto bene in questa prima parte di stagione – ci spiega il tecnico Alessandro Fusina – ha cambiato tanto rispetto allo scorso anno, ma è una squadra impostata con una logica ed un gioco veloce e ben preparata da punto di vista atletico. A Cassano ha espresso un’ottima pallamano. Ci aspettiamo una sfida equilibrata, come lo sono state le partite che abbiamo giocato fino ad oggi. Noi siamo una squadra costruita per un determinato obiettivo, e anche se siamo un gruppo del tutto nuovo rispetto alla passata stagione, siamo riusciti a creare la nostra identità in breve tempo. Siamo consapevoli che a Merano non sarà una sfida facile, ma la affronteremo con la voglia di emozionarci e puntare alla vittoria sempre”.Torna a Merano per la prima volta da avversario Edoardo Dal Medico, cresciuto tra le fila della formazione altoatesina. “Domani per me sarà una partita un po’ diversa per me – ha commentato il pivot della Ego - e sinceramente non vedevo ora di tornare a giocare a Merano. Rivedrò tanti amici e compagni che non vedo da tanto e sarà molto emozionante. Di certo faremo di tutto per vincere. Sinceramente non ci aspettavamo un avvio di campionato così, ma la nostra voglia di vincere è l’arma in più che ci ha fatto far bene fino ad oggi. Con Cologne non siamo partiti benissimo, ma siamo riusciti a portare a casa i due punti. Abbiamo ancora margini di miglioramento e adesso che siamo al completo e con l’arrivo di Riccobelli possiamo fare ancora meglio”.Nelle altre partite Fondi ospiterà Bolzano, mentre Trieste Cassano Magnago; Pressano sarà in trasferta a Sassari e Gaeta a Fasano; Conversano affronterà Eppan ed a chiudere la giornata sarà la sfida tra Cologne e Brixen.La partita sarà trasmetta in diretta su Pallamano TV e sulla pagina facebook della società ospitante.