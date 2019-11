Pallamano Serie A1: la Ego Siena al PalaFrancioli di Colle di Val D’Elsa per il big match contro Conversano

Nuovo impegno per la Ego Handball Siena che domani, sabato 23 novembre, alle ore 18 scenderà in campo al PalaFrancioli di Colle di Val d’Elsa per il big match contro la seconda in classifica Conversano, che segue la formazione senese a soli quattro punti nel campionato di pallamano di Siena A1.



La gara di domani aprirà una settimana molto intensa per la Ego Siena, che mercoledì 27 novembre giocherà a Trieste e sabato 30 novembre sarà nuovamente in campo al PalaEstra per un altro big match contro Cassano Magnago.



“Conversano è la seconda forza del campionato che tiene la seconda posizione in classifica insieme a Brixen - spiega Alessandro Fusina -. E’ una squadra dura da affrontare. Ha cambiato qualcosa rispetto alla scorsa stagione, ma il coach Tarafino è stato bravo a sistemare la squadra soprattutto in difesa. Sarà una partita combattuta, ma come ogni volta dovremo restare concentrati ed affrontarla con il giusto atteggiamento. La partita di Merano ha lasciato degli strascichi dal punto di vista fisico, ma quello che mi fa stare tranquillo è che con il lavoro fatto con il preparatore Andrea Vigni, la squadra è ben preparata anche in previsione degli incontri ravvicinati della prossima settimana”.



“Sabato sarà una bella partita – racconta Edoardo Borgianni - affrontiamo la seconda in classifica e sappiamo che non sarà facile, ma il nostro obiettivo è quello di centrare il risultato e faremo di tutto per raggiungerlo”.



La gara contro Conversano a Colle Val d’Elsa sarà ad ingresso libero.



Nelle altre partite della giornata la Junior Fasano ospiterà Fondi, Gaeta affronterà Cologne; Sassari volerà a Bolzano e Trieste sarà di scena a Brixen; a chiudere la giornata saranno il derby tra Pressano e Merano e la sfida tra Cassano Magnago ed Eppan.