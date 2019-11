Pallamano Serie A1, la Ego Handball Siena torna alla vittoria a Trieste

PALLAMANO TRIESTE-EGO HANDBALL SIENA 29-30 (16-14)

La Ego Handball Siena torna alla vittoria nel campionato di Serie A1 di pallamano andando a vincere al PalaChiarbola di Trieste con il punteggio di 29-30. Dopo un primo tempo a tinte biancorosse, che ha visto la Ego Handball ricorrere i padroni di casa, i senesi sono tornati nella seconda parte di gara ricucendo lo strappo e poi portandosi in vantaggio. Una gara equilibratissima nella quale ad avere la meglio è stata la Ego Handball Siena, che torna al successo e rinforza in primato in classifica.Subito a segno la Ego Handball con Yousefinezhad con Amin al 3’, ma Trieste pareggia i conti dopo 2’. La Ego va avanti di due reti, ma Trieste trova prima il pareggio e poi si porta in vantaggio. Al 10’ Radovcic pareggia sul 4-4. Trieste prende vantaggio con un break di 3-0 e a metà periodo è avanti 7-4. La Ego lotta per ricucire lo strappo ed al 20’ sono in parità (9-9). Trieste si riporta in vantaggio, ma Siena c’è e tiene il fiato sul collo della squadra di casa che vanno a riposo sul 16-14.La Ego torna in campo determinata e si porta in vantaggio di due reti 18-20. Trieste pareggia ma la Ego si riporta in vantaggio (20-21). A metà periodo le due formazioni sono in perfetta parità (22-22). La Ego torna avanti ma arriva la risposta di Trieste. Nelson riporta avanti Siena che al 18’ conduce 23-24. Trieste però pareggia ancora al 19’. La partita scorre sul perfetto equilibrio, poi la Ego al 26’ si porta in vantaggio di tre reti (25-28). Trieste chiude il parziale ospite con due reti di fila ed al 28’ torna a -1 (27-28). Nelson allunga per i suoi. Fidel segna la rete del nuovo -1 ma lo svedese la ricaccia indietro. Trieste torna ancora a -1, ma non c’è più tempo ed è la Ego a portare a casa i due punti, tornando a vincere con il punteggio di 29-30.“Mi aspettavo una gara così – ha commentato il tecnico Alessandro Fusina a fine gara – perché Trieste ha lottato tutte le gare che ha giocato e sta iniziando a rodare e come è nel suo dna è una squadra che non molla mai. Temevo tanto questa partita. È stata una gara equilibrata, ma nei minuti finali siamo riusciti a farla nostra”.“Mi aspettavo una partita combattuta – ha detto Alessandro Leban a fine partita-. Trieste è una piazza storica, che dieci giorni fa ha vinto contro Cassano. Sapevamo che non era facile e abbiamo dovuto lottare fino all’ultimo. Alla fine gli episodi hanno fatto la differenza”.Prossimo impegno per la Ego Handball Siena sabato prossimo, 30 novembre, al PalaEstra alle 18.00 contro Cassano Magnago.: Allia 5, Di Nardo 2, Fidel 6, Grosu , Hrovatin, Mazzarol, Pernic 4, Modrusan, Popovic 4, Radojkovic 7, Sandrin, Valdemarin 1, Visintin, Zoppetti. All, Oveglia: Fovio, Leban, Borgianni 1, Kasa, Yousefinezhad, Radovcic 7, Florio, Vinci 4, Bronzo 7, Riccobelli, Nelson 7, Vermigli, Dal Medico, Amato 4. All. Fusina