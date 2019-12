Pallamano, svelato il logo delle Finals di Coppa Italia che si disputeranno a Siena

A poco più di due mesi dal via, ecco il logo delle Finals di Coppa Italia. A svelarlo una iniziativa portata avanti dalla Ego Handball Siena, il club organizzatore dell’evento, con il Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna”, di Siena. Proprio la scuola toscana ha ospitato questa mattina (mercoledì) la conferenza stampa di presentazione del logo che accompagnerà le Finals fino alla tre giorni del 21, 22 e 23 febbraio prossimi al Palaestra.Augusto Tamburini. È questo il nome dell’autore dell’elaborato vincitore, scelto tra 27 lavori complessivi in una selezione effettuata dalla giuria presieduta dall’artista Marco Borgianni e dal professor Matteo Savona. L'individuazione del lavoro finale è passato attraverso una serie di step intermedi di selezione, passando da 27 a 14 e gradualmente a 8 idee selezionate, per poi giungere alle tre giunte fino al podio.All’incontro coi media hanno preso parte il dirigente scolastico del liceo “Duccio di Buoninsegna”, Sandra Fontani; il presidente della Ego Handball Siena, Marco Santandrea; il presidente FIGH, Pasquale Loria, che ha elogiato la lodevole iniziativa che ha condotto alla creazione del logo per una edizione della Coppa Italia con tanti primati. Su tutti, l’unione delle finali maschili e femminili, voluta dalla Federazione e attraverso la quale al Palaestra si ritroveranno le migliori 12 squadre italiane.Questa la motivazione della giuria che ha portato alla individuazione del logo: L’allievo ha rappresentato il gesto atletico con una sintesi di immediata comprensione, rispondendo in pieno alle richieste del contest e sintetizzando in maniera elegante a livello grafico il concetto di Coppa Italia.Al 3° posto è stato scelto il lavoro della studentessa Carlotta Banchieri. Al 2° posto il lavoro dello studente Edoardo Di Prisco.La Final8 di Coppa Italia maschile ha già visto definito il tabellone dei quarti di finale. Un derby d’Alto Adige fra Bolzano e Bressanone, ma anche una Conversano – Cassano Magnago che promette scintille da un lato del tabellone. E poi il duello tra Pressano e Junior Fasano, unito al debutto, da padrona di casa, della Ego Siena contro la nobile Trieste sul versante opposto.Il tabellone della Final4 femminile verrà definito a seguito del Qualification Round in programma tra 4, 5 e 6 gennaio prossimi e che coinvolgerà tutte le 9 squadre del campionato di Serie A1.