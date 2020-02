Pallamano, presentate a Siena le Finals di Coppa Italia 2020

Palazzo Berlinghieri, nel cuore della città di Siena, ha ospitato questa mattina, lunedì 10 febbraio, la conferenza stampa di presentazione delle Finals di Coppa Italia 2020 maschili e femminili di pallamano, in programma dal 21 al 23 febbraio prossimi al PalaEstra.Sarà l’edizione delle prime volte: dal nuovo format congiunto per uomini e donne, con in campo le migliori 12 squadre del panorama nazionale, per giungere alla prima volta nella città toscana e in un palasport da sempre teatro di grandi imprese sportive.Nella presentazione alla stampa cittadina presenti l’assessore allo Sport del Comune di Siena, Paolo Benini; il presidente della EGO Handball Siena, Marco Santandrea; il consigliere FIGH, Marcello Visconti, che nel corso del suo intervento ha rimarcato l’importanza dell’appuntamento agonistico, al quale la Federazione ha voluto affiancare una serie di appuntamenti formativi e di confronto rivolti ai club di Serie A1, ai tecnici e alle società del territorio.L'assessore allo Sport, Paolo Benini: "Abbiamo tutto l'interesse a spingere e sostenere il progetto tecnico e societario della Ego Handball Siena. Ho avuto modo di fare visita alla squadra e apprezzare questo sport, molto veloce e a mio avviso anche molto televisivo e da promuovere. Spero che la campagna di diffusione anche nelle scuole possa portare tanti bambini a giocare e un evento importante come la Coppa Italia può senza dubbio fare da acceleratore. Lo sforzo organizzativo profuso fin qui è certamente importante e mi auguro vivamente che Siena possa rispondere con una grande affluenza di pubblico".La manifestazione si aprirà il 21 febbraio coi quarti di finale al maschile. La Ego Siena, squadra di casa, sfiderà il Trieste nella parte sinistra del tabellone (h 20:30), completata poi dal match che metterà di fronte Pressano e Junior Fasano (h 16:30). Dall’altra parte il programma sarà composto dal derby altoatesino fra Bolzano e Bressanone (h 18:30), per chiudere con Conversano-Cassano Magnago, big match delle ore 14:30.Al femminile, invece, apertura di Final4 il 22 febbraio con le semifinali Bressanone-Cassano Magnago (h 14:30) e, con inizio alle ore 16:30, Mechanic System Oderzo-Jomi Salerno. Le due sfide faranno da apripista alle semifinali degli uomini, rispettivamente alle 18:30 e alle 20:30.Domenica si giocano le finali 3°-4° (h 12:00 e h 14:00) e 1°-2° posto (h 16:00 e h 18:00).Il calendario completo è online sul sito web www.figh.it/coppa-italia-2020 BIGLIETTI – I biglietti sono distribuiti dal circuito Ciaotickets, in prevendita sul sito web ciaotickets.com attraverso la pagina www.ciaotickets.com/finals-coppa-italia-handball , oltre che nei punti vendita convenzionati ( www.ciaotickets.com/punti-vendita ) o direttamente al Palaestra nei giorni delle gare.Il prezzo di acquisto al botteghino:Abbonamento intera manifestazione:€ 20,00 posto unicoIngresso per singola giornata:€ 10,00 posto unicoIngresso libero:Under 17 (nati fino al 31 dicembre 2003) e studenti universitariPromozioni riservate ai club affiliati alla FIGH:Abbonamento intera manifestazione: € 10,00Ingresso per singola giornata: € 5,00Ciascuna società avrà diritto a n° 5 gratuitàLe società affiliate interessate all’acquisto dei biglietti potranno effettuare prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail info@ego-handball.it. Il botteghino del Palaestra sarà attivo nei seguenti giorni e orari:giovedì 20 febbraio: h 17:00 – h 19:00venerdì 21 febbraio: h 11:00 – h 22:30sabato 22 febbraio: h 11:00 – h 22:30domenica 23 febbraio: h 09:00 – 20:00