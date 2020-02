La Ego Hanball Siena supera Gaeta

EGO HANDBALL SIENA-MFOODS CARBUREX GAETA 31-20 (14-8)

Importante vittoria per la Ego Handball che, nel campionato di pallamano di Serie A1, al PalaEstra batte la MFoods Carburex Gaeta per 31-20. Priva ancora di Jacob Nelson e di Amin Yousefinezhad, la formazione senese può contare sul ritorno in campo di Riccobelli e Fovio e sfodera una prestazione corale convincente, con un gran contributo da parte di tutta la squadra.Kasa apre le marcature dell’incontro con Gaeta che risponde subito all’azione successiva, mettendo la partita sui binari dell’equilibrio. A metà del primo tempo le due formazioni sono in parità (4-4). La Ego allunga sul +6 ed al 25’ il punteggio è 11-5. Gaeta accorcia le distanze ma Siena insacca il 12-6 al 25’. La Ego gestisce il vantaggio, ma non smette di attaccare e chiude il primo tempo avanti 14-8.Al rientro dagli spogliatori la Ego non abbassa l’intensità del gioco e mette Gaeta a distanza di sicurezza portando il vantaggio in doppia cifra. A metà secondo tempo Pasini segna la rete del 25-14. La Ego tiene salde le distanze ed al 24’ si porta sul +12 con Radovcic dai sette metri (29-17). L’intensità non scende nemmeno nei minuti finali e la Ego porta a casa il successo.“Prima della partita avevo chiesto ai ragazzi di dare il massimo – ha commentato Lisica a fine gara - e di lottare fino alla fine. Siamo scesi in campo con la giusta mentalità e l’abbiamo tenuta per tutta la partita. La continuità dà risultati. Non abbiamo avuto alti e bassi e siamo riusciti a portare a casa questa importante vittoria”.Prossimo appuntamento per la Ego Handball Siena sarà la Coppa Italia, in programma al PalaEstra dal 21 al 23 prossimi, con la formazione senese che esordirà venerdì alle 20.30 contro Trieste nei quarti di finale.: Leban, Borgianni, Vermigli 1, Amato, Pasini 3, Kasa 4, Bronzo 1, Radovcic 9, Fovio, Florio 1, Riccobelli 9, Dal Medico 1, Nelson. All. Lisica: Scavone, Randes, Bliznov 1, Bottino, Cascone 4, Ciccolella, Rossetto 5, Lombardi 2, Panzarini, Ponticella 2, Santinelli 1, Sarenac 4, Uttaro, Viggiano 1. All. Onelli