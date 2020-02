Coppa Italia, la Ego Handball Siena affronta Trieste nelle Finals al PalaEstra

Vigilia di Coppa Italia di pallamano al PalaEstra. A partire da domani, venerdì 21 febbraio, fino a domenica 23, la Ego Handball Siena viale Sclavo ospiterà tre giorni le otto migliori squadre maschili e le quattro femminili che si contenderanno il primo trofeo del 2020.“Un bell’evento qui a Siena – ha detto Boris Lisica – una bella festa di pallamano per le squadre parteciparti e per tutti i giocatori e giocatrici che hanno una grande opportunità per mostrare il loro talento. Domani affronteremo Trieste, sarà una gara secca, nella quale ci giochiamo la qualificazione al turno successivo. Dobbiamo essere bravi ad affrontare questo esame. Arriviamo alla sfida non in condizioni ottimali, ma dobbiamo mettere in campo le nostre idee ed il nostro carattere con continuità per tutti e quaranta i minuti”.La kermesse si aprirà domani con i quarti di finale: alle 14.30 si aprirà la prima sfida tra Conversano e Cassano Magnago, poi Pressano e Junior Fasano alle 16.30, Bolzano e Brixen alle 18.30 ed infine la Ego Siena che affronterà alle 20.30 Trieste. Nella giornata di sabato andranno in scena le semifinali femminili e maschili, ed infine domenica la giornata si aprirà con le finali per il terzo posto di ciascuna categoria e le finalissime in chiusura di giornata.I tagliandi sono disponibili sul circuito Ciaotickets, presso le tabaccherie e alla biglietteria del PalaEstra a partire dalle 11.00.Coppa_Italia.jpg