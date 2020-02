Al via a Siena le Finals della Coppa Italia di pallavolo maschili e femminili

Da venerdì 21 a domenica 23 febbraio, il PalaEstra di Siena ospiterà le Finals maschili e femminili di Coppa Italia di pallamano. L'evento si svolgerà per la prima volta nella storia in sede unica per uomini e donne, come anche per la prima volta in Toscana.Il programma è ricchissimo: 12 squadre in campo – 8 per gli uomini e 4 per le donne – con l’apertura venerdì a cominciare dai quarti di finale della Final8. Sarà Bolzano a difendere il titolo dagli assalti delle concorrenti, come, nella versione in rosa, toccherà a Salerno guardarsi le spalle e proteggere la propria bacheca. Per le campionesse d’Italia la faccenda entrerà nel vivo sabato con le semifinali. La Handball Siena giocherà i quarti di finale venerdì 21 alle 20.30 contro Trieste ( vai all'articolo ).Tutte le 12 partite delle Finals di Coppa Italia saranno trasmesse in diretta su Eleven Sports ( www.elevensports.it ), piattaforma già partner della FIGH per i principali eventi della Pallamano internazionale (Champions League, Bundesliga ed EHF EURO), oltre che per il racconto di momenti clou della stagione come la Supercoppa del dicembre scorso.Il palinsesto completo su Eleven Sports:. Fondata nel 2015, Eleven Sports è un provider internazionale dedicato alla trasmissione e distribuzione di eventi sportivi, nazionali e internazionali.Ogni anno trasmette circa 30.000 ore di eventi live per oltre 17 milioni di utenti tra Belgio, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Taiwan, Myanmar e Stati Uniti.L'approccio della piattaforma Eleven assicura ai fan una user experience completa, anche attraverso i social media. La piattaforma OTT di Eleven è il fulcro della sua strategia a lungo termine, in quanto garantisce agli appassionati un'esperienza di visione flessibile su tutti i dispositivi digitali. Eleven offre una copertura in diretta dello sport nelle varie lingue locali, integrandola con notizie direttamente dagli stadi o in studio, contenuti digitali e programmazione locale. I servizi di Eleven sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, multiscreen, full HD o 4K, prodotti localmente secondo i più alti standard di produzione internazionali.Di seguito i contenuti realizzati dalla FIGH riguardanti l'appuntamento:Preview: http://bit.ly/PreviewFinal2020 Cassano Magnago - Conversano http://bit.ly/2SZxRdP Pressano - Junior Fasano http://bit.ly/2V76DVm Bolzano - Bressanone http://bit.ly/2Pa1GaB EGO Siena - Trieste http://bit.ly/2HFAtIA Sudtirol Brixen - Cassano Magnago http://bit.ly/2SZKh5z Jomi Salerno - Mechanic System Oderzo http://bit.ly/2v2pvKv Download: https://we.tl/t-GcM0B46Jv4 È online, inoltre, il portale dedicato alla Coppa Italia: www.figh.it/coppa-italia-2020 , dov’è possibile consultare il programma dell’evento, le interviste ai protagonisti e approfondimenti. Le Finals saranno vissute in diretta, inoltre, attraverso le stories dell’account Instagram @federazioneitalianahandball e su Facebook.