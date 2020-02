Una grande Ego Siena supera Trieste nei quarti di finale di Coppa Italia

EGO HANDBALL SIENA-PALLAMANO TRIESTE 30-24 (19-9)

Vola in semifinale di Coppa Italia la Ego Siena che in una partita mai in discussione batte al PalaEstra la Pallamano Trieste con il punteggio di 30-24.Ego subito 4-0 con le reti di Bronzo e RAdovcic. Trieste accorcia le distanze ma Riccobelli realizza dai sette metri e Bronzo segna la rete del 6-1 al 10’. Trieste accorcia le distanze ma Kasa risponde subito all’azione successiva. Botta e risposta tra le due formazioni con Trieste che al 13’ si avvicina a -3 (8-5). La Ego ne mette due di fila, Trieste ne trova due dui fila ed al 16’ è a -3 (10-7). La Ego risponde con tre reti di fila che portano le firme di Radovcic e Amato. La Ego allunga il vantaggio sul +9 ed al 25’ è avanti 17-8. La Ego gestisce il vantaggio ed in chiusura di primo tempo tocca le dieci lunghezze di vantaggio (19-9).Non cala l’intensità nella seconda parte di gara con i padroni di casa che dopo 8’ conducono 23-13. Al 12’ la Ego tocca il massimo vantaggio con Radovcic dai sette metri (+11). Trieste ci prova, ma la formazione senese non cala l’intensità e mantiene ampio il divario (26-18 al 20’). Il divario si assottiglia ma Vermigli al 27’ realizza la rete del 30-23.Nelle altre gare dei quarti di finale Cassano Magnago ha battuto Conversano per una sola rete (24-25), mentre Pressano ha superato Fasano 25-23, mentre ad avere la meglio del derby alto atesino è stata Bolzano che ha superato Brixen 31-30.Oggi, sabato 22 febbraio, al PalaEstra di Siena sarà giornata di semifinali. Ad aprire la giornata saranno le sfide del femminile con Brixen-Cassano alle 14.30 e Salerno-Oderzo alle 16.30, poi la Cassano Magnago affronterà Bolzano (ore 18.30), mentre la Ego Siena se la vedrà con Pressano (20.30).: Leban, Fovio, Radovcic 6, Bronzo 7, Nelson 3, Borgianni 1, Kasa 4, Amato 3, Yousefinezhad, Bufoli, Vermigli 1, Florio, Dal Medico, Riccobelli 3, Pasini 2,. All. Lisica: Radojkovic 11, Hrovatin, Mustapic 2, Mazzarol 3, Stoianivic, Pernic 2, Popovic 1, Modrusan, Di Nardo 1, Zoppetti, Valdemarin, Visintin, Bosco 1, Sandrin 3. All. Schina