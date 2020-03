Pallamano Serie A, Ego Siena in campo a Fasano per la sesta di ritorno

Archiviata la Coppa Italia, terminata con un più che positivo secondo posto, la Ego Siena si rituffa in Campionato. I ragazzi di Boris Lisica sono partiti questa mattina alla volta di Fasano dove domani, sabato 29 febbraio, alle 19 affronteranno l’Acqua & Sapone reduce anch’essa dalla Coppa Italia dove ha visto il suo cammino fermarsi ai quarti di finale contro Pressano. Sono ben quattro gli ex della sfida, che adesso militano nelle file di Siena: Guido Riccobelli, Vito Fovio, Umberto Bronzo e Demis Radovcic.



Sarà però una giornata particolare quella di domani, in quanto si giocheranno soltanto due partite a causa delle disposizioni emanate in relazione alla “emergenza coronavirus”. A scendere in campo alle ore 19.00, oltre a Siena e Fasano, saranno infatti Fondi-Brixen e Conversano-Pressano, mentre le restanti giornate saranno recuperate in seguito.



Alla vigilia della sfida il tecnico della formazione Boris Lisica presenta la sfida contro i pugliesi: “Arriviamo alla sfida di Fasano dopo la Coppa Italia, dove abbiamo fatto molto bene e siamo contenti del risultato raggiunto. Ora però dobbiamo guardare avanti visto che riprende già il campionato e domani ci aspetta una partita che si prospetta sicuramente molto combattuta. Affronteremo la Junior Fasano, una squadra importante per la pallamano italiana, che negli ultimi anni ha sempre giocato per obiettivi importanti. Quest’anno sta facendo un campionato un po' sottotono, ma resta comunque un’avversaria ostica, che mette sempre in campo tutto quello che ha. Noi abbiamo trascorso questa settimana cercando di recuperare i nostri giocatori, reduci dalle fatiche della Coppa, e cercando di adattare il nostro gioco in funzione delle assenze come quella di Nelson a causa dall’infortunio rimediato in semifinale. Dobbiamo ripartire e vedere come ci comportiamo in un campo duro e difficile come quello di Fasano”.



La sfida sarà trasmessa in streaming su Pallamano TV e sulla pagina facebook della società ospitante.